Barra do Piraí intensifica diálogo com produtores rurais

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal de Agricultura de Barra do Piraí, realizou na última segunda-feira (14) mais uma reunião com produtores e produtoras rurais do município. O encontro aconteceu na Paróquia Nossa Senhora das Dores, no distrito de Dorândia, e reuniu agropecuaristas interessados em valorizar e desenvolver o setor rural local.

A reunião contou com a presença da prefeita Katia Miki, do secretário de Agricultura, Wandre Nery, e dos vereadores Luiz Felipe Ludi e Thiago Soares. Durante o encontro, foram discutidas propostas voltadas ao desenvolvimento da agricultura e da pecuária no município. O Executivo e o Legislativo reforçaram o compromisso com a escuta ativa e o encaminhamento de cada demanda apresentada.

Esta foi a segunda reunião promovida pela pasta. A primeira ocorreu na semana anterior, em Ipiabas, e incluiu a apresentação do novo Cadastro de Produtor Rural — ferramenta que permitirá à secretaria identificar quem são os trabalhadores do campo, onde atuam e o que produzem.

“Quando assumimos a secretaria, notamos a escassez de dados sobre os produtores do município. Por isso, criamos esse cadastro, que será essencial para mantermos proximidade com os trabalhadores e fortalecer o setor”, explicou o secretário Wandre Nery.

As ações continuarão nos próximos dias em outros distritos e regiões da sede do município.

A prefeita Katia Miki afirmou que a agropecuária de Barra do Piraí vive um momento promissor, com potencial para crescer como nunca antes. Segundo ela, o apoio do Governo do Estado tem sido fundamental nesse processo.

“Vejo produtores e produtoras comprometidos com o campo, e isso me enche de orgulho. As parcerias com o Governo do Estado têm trazido investimentos importantes, como o Conecta Agro, o Estradas do Agro, os convênios com a Emater-Rio, o Núcleo de Defesa Agropecuária, a Pesagro e outros. O melhor ainda está por vir. Em breve, faremos um anúncio que tocará o coração e a memória afetiva dos barrenses”, concluiu Katia.