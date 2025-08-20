quarta-feira, 20 agosto 2025
Barra Mansa se prepara para o 33º Torneio Leiteiro de Amparo

Tradicional evento do distrito acontecerá entre os dias 11 e 14 de setembro, com destaques para produtores rurais, premiações e atrações musicais

by Vivian Costa e Silva

Atrações musicais vão animar o evento nos quatro dias – Foto: Arquivo PMBM

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa (SMDR) e da Fundação Cultura, em parceria com os produtores rurais de Amparo, realizará a partir do dia 11 de setembro (quinta-feira), o 33º Torneio Leiteiro de Amparo. A programação seguirá até o dia 14 (domingo), com destaques para produtores rurais, premiações para diferentes categorias de produção diária de leite – livre e de vacas de até 30, 40 e 50 quilos. Atrações musicais vão animar o evento nos quatro dias. Ônibus extras serão disponibilizados para garantir o fácil acesso da população.
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno Meirelles, o evento representará um marco significativo no encerramento do calendário de eventos rurais do ano. “Iniciamos este Torneio Leiteiro com grande expectativa e entusiasmo. Além da valorização do trabalho dos nossos produtores, o torneio é uma oportunidade importante para promover o intercâmbio de experiências e fortalecer a cadeia produtiva do leite no município. Estamos confiantes de que teremos resultados expressivos, tanto em produtividade quanto em engajamento da comunidade rural”, destacou Bruno.

Confira a programação:

Quinta-feira (11)
19h- Missa Sertaneja
20h- Abertura Oficial
21h- Ministério Sarand a Terra Ferida (Gospel)

Sexta-feira (12)
20h30- Alecsandro Rios
22h30- Os Brabos do Forró
01h- Pegada Xique

Sábado (13)
20h30- Márcia Gomes
23h- Banda Zero Bala
01h- Batidão Sertanejo

Domingo (14)
08h- Corrida Rural
11h- Entrega de Prêmios
15h30- Banda Pé Quente
18h30- Leandro Martins
21h30- Rodrigo Gavi

* DJ Vinny toca nos intervalos dos shows todos os dias

 

