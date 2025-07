Boi gordo acumula queda de 6,5% em julho e pressiona mercado pecuário

País – O preço do boi gordo nesta segunda-feira (21) registra queda de 0,59%, e a arroba é negociada a R$ 296,75 no estado de São Paulo.

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ

Data Valor R$ Variação Dia Variação Mês Valor US$ 18/07/2025 296,75 -0,59% -6,51% 53,12 17/07/2025 298,50 0,00% -5,95% 53,67 16/07/2025 298,50 -0,70% -5,95% 53,67 15/07/2025 300,60 0,45% -5,29% 54,05 14/07/2025 299,25 -0,15% -5,72% 53,58

Preços do frango congelado e resfriado

Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apresentaram retração de 0,41%, sendo ambos vendidos a R$ 7,25.

PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO DE SP

Data Valor R$ Variação Dia Variação Mês 18/07/2025 7,25 -0,41% -2,55% 17/07/2025 7,28 0,00% -2,15% 16/07/2025 7,28 0,00% -2,15% 15/07/2025 7,28 -1,62% -2,15% 14/07/2025 7,40 0,14% -0,54%

PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO DE SP

Data Valor R$ Variação Dia Variação Mês 18/07/2025 7,25 -0,41% -2,55% 17/07/2025 7,28 0,00% -2,15% 16/07/2025 7,28 0,00% -2,15% 15/07/2025 7,28 -1,75% -2,15% 14/07/2025 7,41 0,00% -0,40%

Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo

A carcaça suína especial apresenta alta de 0,24%, sendo comercializada a R$ 12,41 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.

O preço do suíno vivo registra queda em todos os estados, com exceção do Paraná, que apresenta alta de 0,38%, com o animal sendo negociado a R$ 7,84. Entre as regiões com retração, destacam-se São Paulo e Minas Gerais. No primeiro, houve baixa de 1,29%, com cotação de R$ 8,40, enquanto no segundo a redução foi de 0,86%, sendo vendido a R$ 8,06.

PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)

Data Média (R$/kg) Variação Dia Variação Mês 18/07/2025 12,41 0,24% -1,51% 17/07/2025 12,38 0,00% -1,75% 16/07/2025 12,38 0,00% -1,75% 15/07/2025 12,38 -1,59% -1,75% 14/07/2025 12,58 -0,79% -0,16%

INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)

Data Estado Valor R$ Variação Dia Variação Mês 18/07/2025 MG – posto 8,06 -0,86% -4,39% 18/07/2025 PR – a retirar 7,84 0,38% -4,16% 18/07/2025 RS – a retirar 7,96 -0,13% -2,09% 18/07/2025 SC – a retirar 7,83 -0,51% -3,33% 18/07/2025 SP – posto 8,40 -1,29% -4,11% Os valores são do Cepea.

O que é o boi gordo?

O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.

Diferenças entre frango congelado e frango resfriado

O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12 °C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.

Já o frango resfriado é mantido entre 0 °C e 4 °C, com validade de 5 a 7 dias. Oferece textura e sabor mais próximos do produto fresco, sendo ideal para consumidores exigentes e restaurantes. Com informações do Brasil 61.