Boi gordo registra queda nos preços nesta sexta-feira (25)

País – O preço do boi gordo nesta sexta-feira (25) apresenta queda de 0,56%, com a arroba sendo negociada a R$ 294,45 no estado de São Paulo, segundo dados do Cepea.

Indicador do Boi Gordo Cepea/Esalq

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ 24/07/2025 294,45 -0,56% -7,23% 53,36 23/07/2025 296,10 0,00% -6,71% 53,20 22/07/2025 296,10 0,75% -6,71% 53,20 21/07/2025 293,90 -0,96% -7,40% 52,78 18/07/2025 296,75 -0,59% -6,51% 53,12 Preço do frango congelado e resfriado

Nas praças da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado seguem estáveis, sendo comercializados a R$ 7,20 o quilo.

Frango Congelado – Cepea/Esalq (Estado de SP)

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês 24/07/2025 7,20 0,00% -3,23% 23/07/2025 7,20 0,00% -3,23% 22/07/2025 7,20 0,00% -3,23% 21/07/2025 7,20 -0,69% -3,23% 18/07/2025 7,25 -0,41% -2,55%

Frango Resfriado – Cepea/Esalq (Estado de SP)

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês 24/07/2025 7,20 0,00% -3,23% 23/07/2025 7,20 0,00% -3,23% 22/07/2025 7,20 0,00% -3,23% 21/07/2025 7,20 -0,69% -3,23% 18/07/2025 7,25 -0,41% -2,55% Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo

A carcaça suína especial apresenta estabilidade nos preços, sendo negociada a R$ 11,86 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. Já o preço do suíno vivo permanece estável na maioria dos estados, com exceção do Paraná e Santa Catarina, que registraram quedas.

No Paraná , o quilo é vendido a R$ 7,69, com recuo de 0,26%.

Em Santa Catarina, o valor caiu 0,91%, sendo cotado a R$ 7,62.

Carcaça Suína Especial (R$/kg)

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês 24/07/2025 11,86 0,00% -5,87% 23/07/2025 11,86 -2,39% -5,87% 22/07/2025 12,15 -2,33% -3,57% 21/07/2025 12,44 0,24% -1,27% 18/07/2025 12,41 0,24% -1,51%

Suíno Vivo – Cepea/Esalq (R$/kg)

Estado Valor R$ Var./Dia Var./Mês MG – posto 7,92 0,00% -6,05% PR – a retirar 7,69 -0,26% -5,99% RS – a retirar 7,75 0,00% -4,67% SC – a retirar 7,62 -0,91% -5,93% SP – posto 8,19 0,00% -6,51%

O que é o boi gordo?

O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Esse padrão atende às exigências do mercado interno e das exportações, especialmente para destinos como a União Europeia, China e cota Hilton.

Diferença entre frango congelado e frango resfriado

Frango congelado : passa por um congelamento rápido a temperaturas inferiores a -12°C. A técnica amplia a vida útil do produto, facilitando o armazenamento e o transporte por longas distâncias.

Frango resfriado: mantido entre 0°C e 4°C, tem validade entre 5 e 7 dias. Por manter características mais próximas do frango fresco, é preferido por consumidores exigentes e pelo setor gastronômico.

Com informações do Brasil 61.