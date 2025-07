Café, açúcar e milho registram queda nas cotações, segundo Cepea

País – Os preços do café arábica e robusta, do açúcar cristal e do milho registraram retração nesta quarta-feira (30), conforme dados divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP.

Em São Paulo, a saca de 60 quilos do café arábica foi negociada a R$ 1.801,23, com queda de 1,18% no dia. No acumulado do mês, a desvalorização é de 1,81%. Já o café robusta também apresentou baixa, de 0,91%, sendo cotado a R$ 1.009,02. No mês, o recuo acumulado chega a 8,69%.

As duas variedades são as mais comercializadas no Brasil. O arábica, conhecido por seu sabor mais suave e menor teor de cafeína, representa cerca de 70% da produção nacional, com destaque para Minas Gerais e São Paulo. Já o robusta, de sabor mais amargo e mais cafeína, é utilizado principalmente na produção de café solúvel, com polos produtores concentrados no Espírito Santo e Rondônia.

Açúcar

O açúcar cristal branco também registrou recuo nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg foi vendida a R$ 120,62, com queda diária de 0,26%, embora acumule alta de 3,44% no mês. Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — recuou 0,72%, com a saca negociada a R$ 128,02. Mesmo com a queda, o indicador de Santos acumula valorização de 8,54% em julho.

O preço do açúcar cristal é tradicionalmente medido pela saca de 50 quilos, padrão utilizado no mercado atacadista e em negociações com a indústria alimentícia.

Milho

No mercado de grãos, o milho também apresentou leve retração. A saca de 60 quilos foi cotada a R$ 63,64, com queda de 0,09% no dia e 5,04% no mês. A medida de 60 kg é a mesma utilizada para a comercialização de outras commodities agrícolas, como soja e trigo.

Os valores refletem oscilações do mercado e são atualizados diariamente pelo Cepea/Esalq-USP, referência nacional no monitoramento de preços agrícolas. Com informações do Brasil 61.