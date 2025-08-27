Café arábica recua e robusta sobe; açúcar e milho têm variações

País – O preço do café arábica registrou queda de 0,95% nesta quarta-feira (27), sendo negociado a R$ 2.265,81 a saca de 60 kg em São Paulo, segundo dados do indicador Cepea/Esalq.
Nos últimos dias, o café arábica apresentou a seguinte evolução:
|Data
|Valor (R$)
|Variação/Dia
|Variação/Mês
|Valor (US$)
|26/08/2025
|2.265,81
|-0,95%
|25,05%
|416,89
|25/08/2025
|2.287,56
|2,66%
|26,25%
|422,45
|22/08/2025
|2.228,39
|2,15%
|22,99%
|410,76
|21/08/2025
|2.181,57
|2,22%
|20,40%
|398,10
|20/08/2025
|2.134,15
|5,05%
|17,79%
|389,94
O café robusta, por outro lado, apresentou alta de 2,82%, sendo comercializado a R$ 1.510,43 a saca.
|Data
|Valor (R$)
|Variação/Dia
|Variação/Mês
|Valor (US$)
|26/08/2025
|1.510,92
|2,82%
|46,91%
|278,00
|25/08/2025
|1.469,43
|1,15%
|42,88%
|271,36
|22/08/2025
|1.452,77
|1,99%
|41,26%
|267,79
|21/08/2025
|1.424,45
|2,93%
|38,50%
|259,94
|20/08/2025
|1.383,84
|6,45%
|34,56%
|252,85
Café arábica x café robusta
O café arábica possui sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias e cafés premium. É responsável por cerca de 70% da produção nacional, principalmente em Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, mais amargo e com maior concentração de cafeína, é usado em cafés solúveis e blends comerciais. Os principais produtores são Espírito Santo e Rondônia, e o preço é geralmente inferior ao do arábica.
Açúcar cristal
O preço do açúcar cristal apresenta pequenas variações. Em São Paulo, a saca de 50 kg caiu 0,42%, cotada a R$ 119,04. Em Santos, o produto valorizou 0,18%, sendo vendido a R$ 124,57.
|Local
|Data
|Valor (R$)
|Var./Dia
|Var./Mês
|Valor (US$)
|SP Capital
|26/08/2025
|119,04
|-0,42%
|-1,17%
|21,90
|Santos
|26/08/2025
|124,57
|0,18%
|-2,47%
|22,98
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 kg, unidade adotada para comercialização no atacado e para uso industrial.
Milho
A saca de milho de 60 kg teve leve alta de 0,03%, sendo comercializada a R$ 64,34.
|Data
|Valor (R$)
|Var./Dia
|Var./Mês
|Valor (US$)
|26/08/2025
|64,34
|0,03%
|1,26%
|11,84
O padrão de 60 kg por saca é utilizado para milho, soja e trigo, sendo oficializado por órgãos como Conab, MAPA e Cepea. Com informações do Brasil 61.