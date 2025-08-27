Café arábica recua e robusta sobe; açúcar e milho têm variações

País – O preço do café arábica registrou queda de 0,95% nesta quarta-feira (27), sendo negociado a R$ 2.265,81 a saca de 60 kg em São Paulo, segundo dados do indicador Cepea/Esalq.

Nos últimos dias, o café arábica apresentou a seguinte evolução:

Data Valor (R$) Variação/Dia Variação/Mês Valor (US$) 26/08/2025 2.265,81 -0,95% 25,05% 416,89 25/08/2025 2.287,56 2,66% 26,25% 422,45 22/08/2025 2.228,39 2,15% 22,99% 410,76 21/08/2025 2.181,57 2,22% 20,40% 398,10 20/08/2025 2.134,15 5,05% 17,79% 389,94

O café robusta, por outro lado, apresentou alta de 2,82%, sendo comercializado a R$ 1.510,43 a saca.

Data Valor (R$) Variação/Dia Variação/Mês Valor (US$) 26/08/2025 1.510,92 2,82% 46,91% 278,00 25/08/2025 1.469,43 1,15% 42,88% 271,36 22/08/2025 1.452,77 1,99% 41,26% 267,79 21/08/2025 1.424,45 2,93% 38,50% 259,94 20/08/2025 1.383,84 6,45% 34,56% 252,85

Café arábica x café robusta

O café arábica possui sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias e cafés premium. É responsável por cerca de 70% da produção nacional, principalmente em Minas Gerais e São Paulo.

O café robusta, mais amargo e com maior concentração de cafeína, é usado em cafés solúveis e blends comerciais. Os principais produtores são Espírito Santo e Rondônia, e o preço é geralmente inferior ao do arábica.

Açúcar cristal

O preço do açúcar cristal apresenta pequenas variações. Em São Paulo, a saca de 50 kg caiu 0,42%, cotada a R$ 119,04. Em Santos, o produto valorizou 0,18%, sendo vendido a R$ 124,57.

Local Data Valor (R$) Var./Dia Var./Mês Valor (US$) SP Capital 26/08/2025 119,04 -0,42% -1,17% 21,90 Santos 26/08/2025 124,57 0,18% -2,47% 22,98

A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 kg, unidade adotada para comercialização no atacado e para uso industrial.

Milho

A saca de milho de 60 kg teve leve alta de 0,03%, sendo comercializada a R$ 64,34.

Data Valor (R$) Var./Dia Var./Mês Valor (US$) 26/08/2025 64,34 0,03% 1,26% 11,84

O padrão de 60 kg por saca é utilizado para milho, soja e trigo, sendo oficializado por órgãos como Conab, MAPA e Cepea. Com informações do Brasil 61.