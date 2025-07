Carnes mantêm estabilidade nos preços, mas suíno vivo recua

País – O preço do boi gordo nesta sexta-feira (18) apresenta estabilidade, com a arroba sendo negociada a R$ 298,50 no estado de São Paulo.

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$* 17/07/2025 298,50 0,00% -5,95% 53,67 16/07/2025 298,50 -0,70% -5,95% 53,67 15/07/2025 300,60 0,45% -5,29% 54,05 14/07/2025 299,25 -0,15% -5,72% 53,58 11/07/2025 299,70 0,00% -5,58% 54,09

Preço do frango congelado e resfriado

Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do resfriado se mantêm estáveis, sendo vendidos a R$ 7,28.

PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês 17/07/2025 7,28 0,00% -2,15% 16/07/2025 7,28 0,00% -2,15% 15/07/2025 7,28 -1,62% -2,15% 14/07/2025 7,40 0,14% -0,54% 11/07/2025 7,39 0,00% -0,67%

PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês 17/07/2025 7,28 0,00% -2,15% 16/07/2025 7,28 0,00% -2,15% 15/07/2025 7,28 -1,75% -2,15% 14/07/2025 7,41 0,00% -0,40% 11/07/2025 7,41 0,00% -0,40%

Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo

A carcaça suína especial também apresenta estabilidade, sendo negociada a R$ 12,38 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. Já o preço do suíno vivo mostra instabilidade em quase todos os estados, com destaque para Paraná e Santa Catarina. No Paraná, o valor caiu 2,13%, com o quilo vendido a R$ 7,81. Em Santa Catarina, a queda foi de 0,88%, e o quilo está sendo negociado a R$ 7,87.

PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)

Data Média Var./Dia Var./Mês 17/07/2025 12,38 0,00% -1,75% 16/07/2025 12,38 0,00% -1,75% 15/07/2025 12,38 -1,59% -1,75% 14/07/2025 12,58 -0,79% -0,16% 11/07/2025 12,68 0,00% 0,63%

INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)