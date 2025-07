Cláudio Castro celebra Dia do Agricultor com apoio a 655 produtores familiares

Estado do Rio – No dia do Agricultor, celebrado nesta segunda-feira (28), a Secretaria de Estado de Agricultura destaca o fomento de 665 produtores desde 2020, com R$ 23,5 milhões repassados por meio do Agrofundo — programa estadual de incentivo agropecuário e tecnológico. Operado pela Emater-Rio, o programa oferece empréstimos a juros baixos e atende à diversidade da agricultura fluminense, majoritariamente familiar, composta por mais de 160 mil trabalhadores rurais responsáveis pela produção de frutas, hortaliças, grãos e flores, essenciais para a segurança alimentar e para a economia do campo.

“Minha homenagem e gratidão a todos os agricultores e agricultoras que com dedicação, conhecimento e esforço diário, garantem o abastecimento alimentar e contribuem para o desenvolvimento econômico e social do estado. O Governo do Estado, por meio da nossa gestão, sempre se comprometeu em oferecer as melhores oportunidades para o desenvolvimento do setor e isso é fundamental para o fortalecimento não só do interior, como do Estado do Rio como um todo. Viva os agricultores fluminenses!”, afirma o governador Cláudio Castro.

Fortalecimento rural fluminense

A Secretaria de Agricultura oferece um programa de fomento agropecuário e tecnológico voltado ao fortalecimento da produção rural. A iniciativa concede financiamentos a juros baixos para produtores rurais por meio de diversas linhas de crédito, direcionadas a diferentes segmentos do setor agropecuário.

As principais linhas de fomento são: Multiplicar (Implantação, ampliação ou renovação de unidades de produção), Prosperar (Concessão de financiamentos para investimento e custeio), Florescer (produção de flores), Cultivar (alimentos orgânicos), Frutificar (fruticultura), Rio Leite (produção de leite), Energia Limpa (energia solar), Rio Ovinos (ovinocultura), Rio Mel (produção de mel) e Rio Genética (desenvolvimento de linhagens). Para solicitar mais detalhes sobre o Agrofundo é necessário realizar contato através do e-mail: [email protected] .

“Hoje celebramos o Dia do Agricultor, com uma homenagem especial aos agricultores fluminenses. Homens e mulheres do campo que, com dedicação e esforço diário, ajudam a alimentar a nossa população, levando alimentos frescos e de qualidade às mesas dos cidadãos. A Secretaria de Agricultura, por meio de seus programas, tem atuado firmemente no apoio ao setor, com destaque para o Agrofundo, iniciativa voltada à modernização e ao fortalecimento da agricultura no estado. O Rio de Janeiro, embora não esteja entre os maiores produtores agrícolas do país, possui um setor agrícola diversificado, com protagonismo da agricultura familiar e da produção orgânica, pilares fundamentais para um desenvolvimento rural sustentável. Parabenizo todos esses trabalhadores incansáveis, verdadeiros protagonistas do campo”, ressaltou, Dr. Flávio Ferreira, Secretário de Agricultura.

Mulheres no campo

O empoderamento feminino também vem ganhando cada vez mais destaque e as mulheres têm ampliado seu espaço no campo, como peças fundamentais para o desenvolvimento da agricultura. De acordo com dados da Emater-Rio, em apenas 3 anos, a participação feminina aumentou 15,15% nos últimos três anos. Em 2021, havia cerca de 33 mil mulheres cadastradas atuando nas atividades rurais. Já no último levantamento, em 2024, esse número subiu para 38 mil, representando um crescimento de 5 mil mulheres.

Atento a essa evolução, somente no ano passado, cerca de 9.600 produtoras foram atendidas pela Emater-Rio em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. A agricultura familiar concentra a maior parte dessas trabalhadoras, com 29.482 mulheres envolvidas diretamente nesse segmento. Esses números refletem a crescente contribuição feminina para o fortalecimento e a sustentabilidade do setor agropecuário fluminense.

A produtora de orgânicos Jovelina Fonseca, que cultiva hortaliças e produz ovos caipira em Nova Friburgo, é um exemplo do protagonismo feminino no agronegócio. Jovelina foi em busca do projeto Cultivar Orgânico, programa de apoio à agricultura orgânica, para investir em maquinário e ampliar sua produção de forma sustentável.

“Agradeço ao Programa Cultivar Orgânico, pois consegui através desse subsídio investir nas estufas, nos nossos equipamentos de processamento e no sistema de irrigação. Sem esse aporte seria muito difícil termos chegado a essa oportunidade de gerar empregos, de produzir alimentos sadios para nossa sociedade”, destacou Jovelina.

Agricultura Social

Em junho, o Governo do Estado também lançou o projeto Agricultura Social, uma ação inédita que une políticas públicas, inclusão, sustentabilidade e geração de renda no campo. O Quilombo Deserto Feliz, localizado no município de São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, foi escolhido para receber a primeira edição, que percorrerá 14 cidades no estado ao longo de 2025.

A ação pioneira tem o objetivo de transformar comunidades rurais em situação de vulnerabilidade por meio da integração entre técnicas agrícolas, assistência social e cidadania.

A iniciativa busca fortalecer os territórios rurais, promovendo autonomia, produção sustentável e o acesso efetivo aos direitos. Com foco na promoção da cidadania, sustentabilidade e geração de renda. O programa Agricultura Social será implementado em diferentes municípios do estado ao longo de 2025, com base em suas necessidades sociais e estruturais.