Cotações da soja e do trigo têm queda no Paraná e estabilidade no RS

País – As cotações da soja registraram baixa nesta terça-feira (26) no Paraná e em Paranaguá, segundo dados do Cepea/Esalq. No interior do estado, a saca de 60 quilos foi negociada a R$ 134,55, recuo de 1,03% em relação ao fechamento anterior. No litoral, em Paranaguá, a commodity caiu 0,95%, sendo cotada a R$ 140,54.

Nos últimos cinco pregões, a soja no Paraná acumulou variação positiva de 1,26%, enquanto em Paranaguá a alta no mesmo período foi de 1,68%.

Em relação ao trigo, o cenário foi de movimentos distintos. No Paraná, a tonelada do cereal apresentou baixa de 0,24%, fechando a R$ 1.416,56. Já no Rio Grande do Sul, os preços permaneceram estáveis, mantendo-se em R$ 1.283,02.

Segundo o Cepea, a saca de soja e de trigo corresponde a 60 quilos, unidade de medida oficial utilizada pela Conab, pelo Ministério da Agricultura e pelo próprio centro de pesquisas. O padrão facilita as negociações e o acompanhamento das cotações no mercado nacional. Com informações do Brasil 61.