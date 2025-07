Mercado agrícola: café em queda; açúcar e milho avançam

País – O preço do café arábica caiu 0,25% e a saca de 60 kg é negociada nesta sexta-feira (18) por R$ 1.815,89 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.

INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ 17/07/2025 1.815,89 -0,25% -1,01% 327,37 16/07/2025 1.820,36 1,98% -0,76% 327,29 15/07/2025 1.785,02 0,07% -2,69% 320,93 14/07/2025 1.783,70 3,19% -2,76% 319,37 11/07/2025 1.728,48 0,41% -5,77% 311,61

O café robusta também apresentou declínio de 1,96%, negociado a R$ 1.003,95.

INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ 17/07/2025 1.003,95 -1,96% -9,15% 180,99 16/07/2025 1.024,07 1,76% -7,33% 184,12 15/07/2025 1.006,39 -0,81% -8,93% 180,94 14/07/2025 1.014,57 0,18% -8,19% 181,66 11/07/2025 1.012,75 -0,73% -8,35% 182,58

Açúcar

O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 1,55%, cotada a R$ 120,11.

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$* 17/07/2025 120,11 1,55% 3,00% 21,65 16/07/2025 118,28 0,82% 1,43% 21,27 15/07/2025 117,32 0,33% 0,61% 21,09 14/07/2025 116,93 0,72% 0,27% 20,94 11/07/2025 116,09 0,16% -0,45% 20,93

Em Santos (SP), a cotação média sem impostos registra alta de 0,06%, com o valor da saca em R$ 128,64.

INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$* 17/07/2025 128,64 0,06% 9,06% 23,08 16/07/2025 128,56 0,56% 9,00% 23,07 15/07/2025 127,85 0,96% 8,39% 23,00 14/07/2025 126,63 -0,54% 7,36% 22,78 11/07/2025 127,32 1,69% 7,94% 22,85

Milho

Nesta sexta-feira (18), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$62,93, com alta de 0,14%.

INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$* 17/07/2025 62,93 0,14% -6,10% 11,34 16/07/2025 62,84 0,10% -6,24% 11,30 15/07/2025 62,78 0,08% -6,33% 11,29 14/07/2025 62,73 -0,29% -6,40% 11,23 11/07/2025 62,91 -0,11% -6,13% 11,34

Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras

Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.

O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.

O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.

Como é calculada a saca de açúcar cristal?

A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.

Qual o peso da saca de milho no Brasil?

A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho. Com informações do Brasil 61.