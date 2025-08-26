Mercado agrícola registra altas no café e milho e queda no açúcar

País – O preço do café arábica registra alta de 2,66% nesta terça-feira (26), com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.287,56 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
|Data
|Valor R$
|Var./Dia
|Var./Mês
|Valor US$
|25/08/2025
|2.287,56
|2,66%
|26,25%
|422,45
|22/08/2025
|2.228,39
|2,15%
|22,99%
|410,76
|21/08/2025
|2.181,57
|2,22%
|20,40%
|398,10
|20/08/2025
|2.134,15
|5,05%
|17,79%
|389,94
|19/08/2025
|2.031,55
|2,99%
|12,12%
|369,30
O café robusta teve aumento de 1,15% no preço, sendo comercializado a R$ 1.469,43.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
|Data
|Valor R$
|Var./Dia
|Var./Mês
|Valor US$
|25/08/2025
|1.469,43
|1,15%
|42,88%
|271,36
|22/08/2025
|1.452,77
|1,99%
|41,26%
|267,79
|21/08/2025
|1.424,45
|2,93%
|38,50%
|259,94
|20/08/2025
|1.383,84
|6,45%
|34,56%
|252,85
|19/08/2025
|1.299,95
|5,57%
|26,40%
|236,31
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 0,73%, cotada a R$ 119,54.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
|Data
|Valor R$
|Var./Dia
|Var./Mês
|Valor US$
|25/08/2025
|119,54
|-0,73%
|-0,76%
|22,08
|22/08/2025
|120,42
|0,17%
|-0,02%
|22,20
|21/08/2025
|120,21
|0,73%
|-0,20%
|21,94
|20/08/2025
|119,34
|-0,95%
|-0,92%
|21,81
|19/08/2025
|120,49
|-0,51%
|0,03%
|21,90
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 124,34, após desvalorização de 0,60% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
|Data
|Valor R$
|Var./Dia
|Var./Mês
|Valor US$
|25/08/2025
|124,34
|-0,60%
|-2,65%
|22,95
|22/08/2025
|125,09
|-0,13%
|-2,06%
|23,00
|21/08/2025
|125,25
|-1,04%
|-1,93%
|22,84
|20/08/2025
|126,57
|1,74%
|-0,90%
|23,13
|19/08/2025
|124,40
|1,20%
|-2,60%
|22,74
Milho
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,32, após alta de 0,42%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
|Data
|Valor R$
|Var./Dia
|Var./Mês
|Valor US$
|25/08/2025
|64,32
|0,42%
|1,23%
|11,88
|22/08/2025
|64,05
|0,03%
|0,80%
|11,81
|21/08/2025
|64,03
|0,25%
|0,77%
|11,68
|20/08/2025
|63,87
|0,06%
|0,52%
|11,67
|19/08/2025
|63,83
|0,79%
|0,46%
|11,60
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho. Com informações do Brasil 61.