Mercado agrícola registra altas no café e milho e queda no açúcar

País – O preço do café arábica registra alta de 2,66% nesta terça-feira (26), com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.287,56 na cidade de São Paulo.

INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ 25/08/2025 2.287,56 2,66% 26,25% 422,45 22/08/2025 2.228,39 2,15% 22,99% 410,76 21/08/2025 2.181,57 2,22% 20,40% 398,10 20/08/2025 2.134,15 5,05% 17,79% 389,94 19/08/2025 2.031,55 2,99% 12,12% 369,30

O café robusta teve aumento de 1,15% no preço, sendo comercializado a R$ 1.469,43.

INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ 25/08/2025 1.469,43 1,15% 42,88% 271,36 22/08/2025 1.452,77 1,99% 41,26% 267,79 21/08/2025 1.424,45 2,93% 38,50% 259,94 20/08/2025 1.383,84 6,45% 34,56% 252,85 19/08/2025 1.299,95 5,57% 26,40% 236,31

Açúcar

Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 0,73%, cotada a R$ 119,54.

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ 25/08/2025 119,54 -0,73% -0,76% 22,08 22/08/2025 120,42 0,17% -0,02% 22,20 21/08/2025 120,21 0,73% -0,20% 21,94 20/08/2025 119,34 -0,95% -0,92% 21,81 19/08/2025 120,49 -0,51% 0,03% 21,90

Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 124,34, após desvalorização de 0,60% na média de preços sem impostos.

INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ 25/08/2025 124,34 -0,60% -2,65% 22,95 22/08/2025 125,09 -0,13% -2,06% 23,00 21/08/2025 125,25 -1,04% -1,93% 22,84 20/08/2025 126,57 1,74% -0,90% 23,13 19/08/2025 124,40 1,20% -2,60% 22,74

Milho

A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,32, após alta de 0,42%.

INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ 25/08/2025 64,32 0,42% 1,23% 11,88 22/08/2025 64,05 0,03% 0,80% 11,81 21/08/2025 64,03 0,25% 0,77% 11,68 20/08/2025 63,87 0,06% 0,52% 11,67 19/08/2025 63,83 0,79% 0,46% 11,60

Os valores são do Cepea.

Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras

Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.

O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.

O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.

Como é calculada a saca de açúcar cristal?

A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.

Qual o peso da saca de milho no Brasil?

A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho. Com informações do Brasil 61.