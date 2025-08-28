Mercado agropecuário registra alta no boi gordo e quedas no preço do frango

País – O preço do boi gordo apresentou alta de 0,13% nesta quinta-feira (28), com a arroba negociada a R$ 311,35 no estado de São Paulo. Os dados são do Cepea.

Cotações recentes do boi gordo (SP):

27/08/2025: R$ 311,35 (+0,13% no dia / +5,78% no mês) – US$ 57,43

26/08/2025: R$ 310,95 (+0,13% / +5,64%) – US$ 57,21

25/08/2025: R$ 310,55 (0,00% / +5,50%) – US$ 57,24

22/08/2025: R$ 310,55 (-0,06% / +5,50%) – US$ 57,24

21/08/2025: R$ 310,75 (+0,06% / +5,57%) – US$ 56,71

Frango congelado e resfriado

Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado caiu 0,42% e o do frango resfriado recuou 0,55%. Ambos estão sendo comercializados a R$ 7,19.

Cotações do frango congelado (SP – Cepea/Esalq):

27/08/2025: R$ 7,19 (-0,42% no dia / -0,42% no mês)

26/08/2025: R$ 7,22 (-0,41% / 0,00%)

25/08/2025: R$ 7,25 (0,00% / +0,42%)

22/08/2025: R$ 7,25 (-0,28% / +0,42%)

21/08/2025: R$ 7,27 (0,00% / +0,69%)

Cotações do frango resfriado (SP – Cepea/Esalq):

27/08/2025: R$ 7,19 (-0,55% no dia / -0,42% no mês)

26/08/2025: R$ 7,23 (-0,28% / +0,14%)

25/08/2025: R$ 7,25 (0,00% / +0,42%)

22/08/2025: R$ 7,25 (-0,28% / +0,42%)

21/08/2025: R$ 7,27 (0,00% / +0,69%)

Carcaça suína especial e suíno vivo

A carcaça suína especial manteve estabilidade nesta quinta-feira (28), com preço de R$ 13,65 o quilo nos atacados da Grande São Paulo.

Cotações da carcaça suína especial (SP – Cepea):

27/08/2025: R$ 13,65 (0,00% no dia / +17,47% no mês)

26/08/2025: R$ 13,65 (+0,59% / +17,47%)

25/08/2025: R$ 13,57 (+0,59% / +16,78%)

22/08/2025: R$ 13,49 (+1,81% / +16,09%)

21/08/2025: R$ 13,25 (0,00% / +14,03%)

Já o preço do suíno vivo permanece estável na maioria dos estados. Em São Paulo, o quilo está em R$ 9,38.

Cotações do suíno vivo (Cepea):

27/08/2025: MG – R$ 9,14 (0,00% no dia / +18,39%)

27/08/2025: PR – R$ 8,95 (+0,22% / +18,86%)

27/08/2025: RS – R$ 8,70 (0,00% / +15,08%)

27/08/2025: SC – R$ 8,72 (+0,35% / +16,27%)

27/08/2025: SP – R$ 9,38 (0,00% / +17,40%)

O que é o boi gordo?

O termo “boi gordo” se refere ao bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade. Esse padrão atende às exigências do mercado interno e internacional, incluindo exportações para a Europa, China e cota Hilton.

Diferença entre frango congelado e resfriado

O frango congelado é submetido a congelamento rápido em temperaturas abaixo de -12°C, o que amplia sua vida útil e permite transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com prazo de validade de 5 a 7 dias. Por manter textura e sabor mais próximos do produto fresco, é a opção mais buscada por consumidores exigentes e estabelecimentos gastronômicos. Com informações do Brasil 61.