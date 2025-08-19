terça-feira, 19 agosto 2025
Mercado de carnes: preços do boi e do frango recuam e do suíno aumenta

Variações acompanham os movimentos do mercado nacional

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

País – O preço do boi gordo, nesta terça-feira (19), apresenta queda. A arroba é negociada a R$ 307,05, no estado de São Paulo.

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
18/08/2025 307,05 -0,41% 4,31% 56,52
15/08/2025 308,30 -0,19% 4,74% 57,11
14/08/2025 308,90 0,06% 4,94% 57,02
13/08/2025 308,70 -0,37% 4,88% 57,12
12/08/2025 309,85 1,39% 5,27% 57,49

Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram queda. A primeira opção é vendida a R$ 7,35. Já a segunda, a R$ 7,36.

PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês
18/08/2025 7,35 -0,41% 1,80%
15/08/2025 7,38 0,14% 2,22%
14/08/2025 7,37 0,00% 2,08%
13/08/2025 7,37 0,14% 2,08%
12/08/2025 7,36 0,00% 1,94%

PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês
18/08/2025 7,36 -0,54% 1,94%
15/08/2025 7,40 -0,80% 2,49%
14/08/2025 7,46 0,00% 3,32%
13/08/2025 7,46 -0,13% 3,32%
12/08/2025 7,47 0,00% 3,46%

Preço da carcaça suína especial e suíno vivo

A carcaça suína especial registra aumento no preço, com a mercadoria ainda negociada R$ 13,11, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.

O preço do suíno vivo apresenta instabilidade em quase todos os estados analisados pelo Cepea, com destaque para Minas Gerais e Paraná. O primeiro teve um aumento de 1,98%, vendido a R$ 8,77. O segundo também aumentou, com o valor do quilo vendido à R$ 8,35. A alta foi de 1,95%.

PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)

Data Média Var./Dia Var./Mês
18/08/2025 13,11 1,16% 12,82%
15/08/2025 12,96 0,70% 11,53%
14/08/2025 12,87 -0,08% 10,76%
13/08/2025 12,88 0,00% 10,84%
12/08/2025 12,88 2,88% 10,84%

 

INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)

 

Data Estado Valor R$* Var./Dia Var./Mês
18/08/2025 MG – posto 8,77 1,98% 13,60%
18/08/2025 PR – a retirar 8,35 1,95% 10,89%
18/08/2025 RS – a retirar 8,11 1,25% 7,28%
18/08/2025 SC – a retirar 8,22 1,36% 9,60%
18/08/2025 SP – posto 8,94 1,36% 11,89%

Os valores são do Cepea.


O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino

O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.


Diferenças entre frango congelado e frango resfriado

O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes. Com informações do Brasil 61.

