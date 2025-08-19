Mercado de carnes: preços do boi e do frango recuam e do suíno aumenta

País – O preço do boi gordo, nesta terça-feira (19), apresenta queda. A arroba é negociada a R$ 307,05, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
|Data
|Valor R$*
|Var./Dia
|Var./Mês
|Valor US$*
|18/08/2025
|307,05
|-0,41%
|4,31%
|56,52
|15/08/2025
|308,30
|-0,19%
|4,74%
|57,11
|14/08/2025
|308,90
|0,06%
|4,94%
|57,02
|13/08/2025
|308,70
|-0,37%
|4,88%
|57,12
|12/08/2025
|309,85
|1,39%
|5,27%
|57,49
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram queda. A primeira opção é vendida a R$ 7,35. Já a segunda, a R$ 7,36.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
|Data
|Valor R$
|Var./Dia
|Var./Mês
|18/08/2025
|7,35
|-0,41%
|1,80%
|15/08/2025
|7,38
|0,14%
|2,22%
|14/08/2025
|7,37
|0,00%
|2,08%
|13/08/2025
|7,37
|0,14%
|2,08%
|12/08/2025
|7,36
|0,00%
|1,94%
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
|Data
|Valor R$
|Var./Dia
|Var./Mês
|18/08/2025
|7,36
|-0,54%
|1,94%
|15/08/2025
|7,40
|-0,80%
|2,49%
|14/08/2025
|7,46
|0,00%
|3,32%
|13/08/2025
|7,46
|-0,13%
|3,32%
|12/08/2025
|7,47
|0,00%
|3,46%
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra aumento no preço, com a mercadoria ainda negociada R$ 13,11, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta instabilidade em quase todos os estados analisados pelo Cepea, com destaque para Minas Gerais e Paraná. O primeiro teve um aumento de 1,98%, vendido a R$ 8,77. O segundo também aumentou, com o valor do quilo vendido à R$ 8,35. A alta foi de 1,95%.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
|Data
|Média
|Var./Dia
|Var./Mês
|18/08/2025
|13,11
|1,16%
|12,82%
|15/08/2025
|12,96
|0,70%
|11,53%
|14/08/2025
|12,87
|-0,08%
|10,76%
|13/08/2025
|12,88
|0,00%
|10,84%
|12/08/2025
|12,88
|2,88%
|10,84%
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
|Data
|Estado
|Valor R$*
|Var./Dia
|Var./Mês
|18/08/2025
|MG – posto
|8,77
|1,98%
|13,60%
|18/08/2025
|PR – a retirar
|8,35
|1,95%
|10,89%
|18/08/2025
|RS – a retirar
|8,11
|1,25%
|7,28%
|18/08/2025
|SC – a retirar
|8,22
|1,36%
|9,60%
|18/08/2025
|SP – posto
|8,94
|1,36%
|11,89%
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes. Com informações do Brasil 61.