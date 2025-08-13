quarta-feira, 13 agosto 2025
Paraty recebe nova etapa do projeto Agricultura Social neste sábado

Ação do Governo do Estado oferece serviços gratuitos, atividades de lazer e entrega de estufa comunitária na Cooperativa Pacova

by adrielly ribeiro

Paraty – Paraty recebe neste sábado (16), a 4ª edição do Agricultura Social – programa do governo do Estado que leva cidadania, sustentabilidade, geração de renda e inclusão para comunidades rurais em situação de vulnerabilidade.

Os serviços oferecidos serão disponíveis das 9h às 14h, na Av. São Roque, s/n – Barra Grande, o evento oferecerá atendimento médico e psicossocial, oficinas, serviços gratuitos, além de atividades culturais, educativas e entrega de uma estufa para horta comunitária.

O evento é uma ação conjunta entre as secretarias estaduais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com execução técnica da Pesagro-Rio e apoio da prefeitura local.

Serviço

Data: 16 de agosto (sábado)

Horário: Das 9h às 14h

Local: Av. São Roque, s/n – Barra Grande, Paraty

