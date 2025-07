Soja e trigo têm movimentações distintas no Sul do Brasil

País – Nesta quarta-feira (30), o preço da saca de 60 kg da soja apresentou estabilidade no interior do Paraná, com o grão sendo negociado a R$ 131,62. Já no porto de Paranaguá, a cotação sofreu queda de 0,60%, chegando a R$ 137,85, segundo dados do Cepea/Esalq.

Mesmo com a oscilação diária, o desempenho mensal permanece positivo nas duas regiões. No interior, o acumulado de julho aponta alta de 1,91%, enquanto no litoral o avanço chega a 2,08%.

Preço do trigo sobe levemente no Paraná e permanece estável no RS

O mercado de trigo mostra movimentações modestas. No Paraná, a tonelada do grão teve valorização de 0,02%, alcançando R$ 1.474,29. No Rio Grande do Sul, os preços permaneceram estáveis, com a tonelada cotada a R$ 1.288,17.

No entanto, o cenário mensal é de queda para ambos os estados. O trigo acumula recuo de 0,97% no Paraná e de 3,68% no território gaúcho.

O que significa uma saca no mercado de grãos?

A saca é a principal unidade utilizada na comercialização de grãos como soja e trigo no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos e o padrão é reconhecido oficialmente por instituições como o Ministério da Agricultura (MAPA), a Conab e o Cepea.

Esse modelo facilita negociações no setor agrícola e permite um acompanhamento uniforme das cotações em diferentes regiões do país. Com informações do Brasil 61.