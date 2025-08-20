Trigo e soja têm variações nos preços nesta quarta-feira

País – O valor da saca de 60 kg da soja, nesta quarta-feira (20), registra alta no interior do Paraná e queda no litoral do estado, em Paranaguá.

Na primeira região, o grão teve aumento de 0,81% e é negociado a R$ 135,51; na segunda, o reajuste foi de 0,13%, com a mercadoria cotada a R$ 141,77.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$* 19/08/2025 135,51 0,81% 1,98% 24,63 18/08/2025 134,42 0,03% 1,16% 24,74 15/08/2025 134,38 0,80% 1,13% 24,89 14/08/2025 133,31 -0,34% 0,32% 24,61 13/08/2025 133,77 0,43% 0,67% 24,75

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$* 19/08/2025 141,77 -0,13% 2,57% 25,77 18/08/2025 141,96 0,69% 2,71% 26,13 15/08/2025 140,99 0,10% 2,00% 26,12 14/08/2025 140,85 -0,69% 1,90% 26,00 13/08/2025 141,83 1,82% 2,61% 26,25

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,23% no Paraná e de 0,33% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.422,16, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.283,59.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t* 19/08/2025 1.422,16 -0,23% -3,73% 258,53 18/08/2025 1.425,46 0,17% -3,51% 262,37 15/08/2025 1.422,97 -0,22% -3,67% 263,61 14/08/2025 1.426,13 -1,87% -3,46% 263,27 13/08/2025 1.453,33 -0,61% -1,62% 268,94

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t 19/08/2025 1.283,59 -0,33% -1,16% 233,34 18/08/2025 1.287,86 0,26% -0,83% 237,04 15/08/2025 1.284,48 -0,22% -1,09% 237,96 14/08/2025 1.287,31 0,00% -0,87% 237,64 13/08/2025 1.287,31 -2,23% -0,87% 238,21

Os valores são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional. Brasil 61.