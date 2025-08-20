Trigo e soja têm variações nos preços nesta quarta-feira

País – O valor da saca de 60 kg da soja, nesta quarta-feira (20), registra alta no interior do Paraná e queda no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve aumento de 0,81% e é negociado a R$ 135,51; na segunda, o reajuste foi de 0,13%, com a mercadoria cotada a R$ 141,77.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
|Data
|Valor R$*
|Var./Dia
|Var./Mês
|Valor US$*
|19/08/2025
|135,51
|0,81%
|1,98%
|24,63
|18/08/2025
|134,42
|0,03%
|1,16%
|24,74
|15/08/2025
|134,38
|0,80%
|1,13%
|24,89
|14/08/2025
|133,31
|-0,34%
|0,32%
|24,61
|13/08/2025
|133,77
|0,43%
|0,67%
|24,75
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
|Data
|Valor R$*
|Var./Dia
|Var./Mês
|Valor US$*
|19/08/2025
|141,77
|-0,13%
|2,57%
|25,77
|18/08/2025
|141,96
|0,69%
|2,71%
|26,13
|15/08/2025
|140,99
|0,10%
|2,00%
|26,12
|14/08/2025
|140,85
|-0,69%
|1,90%
|26,00
|13/08/2025
|141,83
|1,82%
|2,61%
|26,25
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,23% no Paraná e de 0,33% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.422,16, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.283,59.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
|Data
|Valor R$/t*
|Var./Dia
|Var./Mês
|Valor US$/t*
|19/08/2025
|1.422,16
|-0,23%
|-3,73%
|258,53
|18/08/2025
|1.425,46
|0,17%
|-3,51%
|262,37
|15/08/2025
|1.422,97
|-0,22%
|-3,67%
|263,61
|14/08/2025
|1.426,13
|-1,87%
|-3,46%
|263,27
|13/08/2025
|1.453,33
|-0,61%
|-1,62%
|268,94
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
|Data
|Valor R$/t
|Var./Dia
|Var./Mês
|Valor US$/t
|19/08/2025
|1.283,59
|-0,33%
|-1,16%
|233,34
|18/08/2025
|1.287,86
|0,26%
|-0,83%
|237,04
|15/08/2025
|1.284,48
|-0,22%
|-1,09%
|237,96
|14/08/2025
|1.287,31
|0,00%
|-0,87%
|237,64
|13/08/2025
|1.287,31
|-2,23%
|-0,87%
|238,21
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional. Brasil 61.