Como a natureza construiu Volta Redonda

Entre continentes se dividindo, atividades vulcânicas e movimentos tectônicos, Volta Redonda parece ter sido esculpida para ser a cidade próspera que trouxe a industrialização ao Brasil

Popularizado em filmes como “Jurassic Park”(O Parque dos Dinossauros), o período Jurássico não foi marcado apenas pela rápida evolução destes animais gigantes que dominariam a Terra. Neste período, há cerca de 140 milhões de anos, um evento geológico especial ocorria em paralelo: o Brasil se separaria da África. Os dois, até então, formavam um só continente, chamado Gondwana, que incluía ainda a Antártida, América do Sul, África, Índia, Austrália, Nova Zelândia, enfim, o Hemisfério Sul.

Neste momento Volta Redonda começava seu nascimento geológico. Mais do que isso: aquele acontecimento foi determinante para que Volta Redonda existisse como cidade e como berço da industrialização do país. A partir de então, cada tremor de terra, cada movimento da crosta terrestre nesta região, cada movimentação de sedimentos e cada derrame de lava vulcânica moldava a estrutura da cidade que transformaria o país.

Sem isso, não existiria 17 de julho. Sequer existiria razão para o nome do município: Volta Redonda, nascido de um acidente geográfico cuidadosamente esculpido pela natureza.

Dos dinossauros aos rios ‘roubados’

A separação da costa do Brasil e da África para formar dois continentes distintos foi um evento longo, mas impressionante. Imensos blocos de granitos que estavam a até 30 quilômetros de profundidade se ergueram em parte da costa brasileira formando a escarpa da Serra do Mar – que na região é representada pela Serra das Araras e pela Serra de Angra.

Um pouco mais adiante, continente adentro, também erguida das profundezas, emergiu a Serra da Mantiqueira, que na região do Médio Paraíba fluminense tem o Pico das Agulhas Negras e suas montanhas como destaque. Entre estas duas gigantescas formações foi criada uma região mais baixa – o Vale do Paraíba.

Claro que o Rio Paraíba ainda não existia. Foram necessários mais milhões de anos para que atividades tectônicas e de sedimentação estruturasse o desenho do Vale do Paraíba.

Dinossauros extintos, novos fenômenos ocorreram. Em Volta Redonda houve um fato não visto até agora em outra cidade do Vale do Paraíba: há cerca de 40 milhões de anos, lava vulcânica se espalhou em parte do que seria a cidade. Seu registro foi descoberto recentemente por geólogos nos bairros Casa de Pedra e Vila Rica. Na verdade teriam havido não um, mas três derramamentos distintos de vulcanismo em Volta Redonda. Uma arquitetura ia se formando.

Logo em seguida, por volta deste mesmo período, o Vale do Paraíba deu um golpe na área onde mais tarde se assentaria a cidade de São Paulo: ele “roubou” duas fontes de água que abasteciam o Rio Tietê: os rios Paraibuna e Paraitinga.

Estes dois rios abasteciam o Tietê, mas a natureza agiu novamente, mudando a configuração geográfica da região e fazendo com que eles se virassem na direção contrária e se juntassem formando o Rio Paraíba do Sul, que passaria a desfilar pelo vale que leva o seu nome.

Em Volta Redonda, a geografia também se estratificava. Forma-se uma área plana de sedimentos onde hoje fica a Usina Presidente Vargas e a parte central da cidade. No seu entorno, os morros desgastados pelo tempo, em formato meia-laranja, que são comuns no Vale do Paraíba. E em um capricho da natureza, o Rio Paraíba contornaria os acidentes geográficos fazendo uma curva sinuosa que lhe daria o nome de Volta Redonda.

África e Brasil unidas em um único continente no período Jurássico. A separação entre os dois faria surgir o futuro Vale do Paraíba

O ouro de Minas muda de caminho

Quando as serras do Mar e da Mantiqueira se ergueram formando o que seria o Vale do Paraíba, o lado oposto da Mantiqueira não viu surgir do fundo da terra apenas blocos de rochas como granitos e outras rochas metamórficas mais comuns. Daquele lado, em Minas Gerais, o evento fez aflorar um metal raro que estava nas profundezas: o ouro.

Ele foi encontrado por bandeirantes paulistas no final do Século XVII e foi responsável pelo surgimento de grandes vilas em Minas Grais, como Vila Rica (atual Ouro Preto), Sabará, São João Del Rey – todas coladas na Serra da Mantiqueira. Portugal se esbaldou com a imensa quantidade de ouro de Minas Gerais.

O ouro percorria o caminho de mais de mil quilômetros da antiga Estrada Real: saía de Ouro Preto, descia a Mantiqueira em direção a Cachoeira Paulista e Cunha, em São Paulo, descendo até Paraty, de onde era levado em barcos para o Porto do Rio de Janeiro, partindo então para Portugal.

Se a história terminasse aí Volta Redonda talvez mal estivesse no mapa. Mas algo inusitado mudaria o caminho do ouro e o rumo da História: os piratas.

Os piratas descobriram que podiam saquear facilmente o ouro que saía de Paraty em direção ao porto do Rio de Janeiro, se valendo dos esconderijos fornecidos na Ilha Grande, que pega de Angra dos Reis a Paraty. Portugal não ficar entregando o ouro para bandido. Sem conseguir conter os piratas, só havia uma saída: criar um novo caminho para o ouro de modo que ele fosse direto para o porto do Rio de Janeiro, sem precisar dos barcos de Paraty.

O Caminho Novo saía do Porto do Rio de Janeiro, atravessava a atual Baixada Fluminense, subia por Paty de Alferes até Paraíba do Sul, onde atravessava o Rio Paraíba indo em direção a Juiz e Fora e daí para Ouro Preto.

Mas neste momento foi descoberto mais ouro, desta vez em Cuiabá, no Mato Grosso, e um outro caminho foi aberto: passava por Santa Cruz, no Rio de Janeiro, daí para Itaguaí, São João Marcos (atual Rio Claro), entrando em Bananal para mais à frente se conectar com o antigo Caminho Velho em Cachoeira Paulista.

Estradas cruzadas eram abertas em direção a Resende, Vassouras e outras cidades da região.

Em comum, estes caminhos novos varrem a extensa área do Vale do Paraíba, além de Paty de Alferes, Rio Claro e Bananal.

Mas o ouro foi acabando, se tornando escasso até gerar uma crise em 1780.

As estradas abertas no Vale do Paraíba não serviriam para mais nada. Pelo menos aparentemente. E só aparentemente. Pois através delas se descobriu que a região tinha uma vocação especial, da geologia ao clima, para uma novidade que havia chegado ao Brasil: o café.

Um novo ouro havia sido descoberto. O ouro verde (como era chamado o café) enriqueceria o Vale do Paraíba, suas imediações e o próprio Brasil.

E transformaria Volta Redonda em um grande cafezal.

Tropas com ouro deixam Minas Gerais no sentido ao Rio de Janeiro: os caminhos abertos para o transporte do ouro no Vale do Paraíba transformariam a história da região Sul Fluminense

Café: o ‘ouro verde’ transforma a História

Francisco de Mello Palheta transportou para o Brasil, para a cidade de Belém (Pará) em 1727, algumas sementes e plantas ainda pequenas. Não deu certo em Belém. Foi levada em seguida para o Maranhão. Também não prosperou. Chegou à Bahia em 1770. Nada também.

Foi no ano de 1774 que o desembargador João Alberto Castelo Branco trouxe do Maranhão para o Rio de Janeiro algumas sementes que foram plantadas na chácara do Convento dos Frades Barbadinos. Mas o café só emplacou mesmo quando, no início do Século XVIII, ele subiu a Serra do Mar pelas antigas estradas que haviam sido abertas em direção ao Vale do Paraíba.

O café parecia ter nascido para as terras do Vale do Paraíba e de suas imediações, com suas montanhas em formato meia-laranja, seu solo e seu clima. E encontrava pela frente um mundo que estava se viciando em cafeína. Em pouco tempo o café do Vale do Paraíba paulista e fluminense se tornaria a maior fonte de renda do Brasil.

A família mais rica do Brasil era a dos Breves, que possuía plantações que se espalhavam do Vale do Paraíba fluminense, incluindo Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, Rio Claro (e a antiga São João Marcos), além de ter seus próprios portos em Angra (Porto Bracuí) e Mangaratiba.

O lado ruim é que a importação de escravos da África disparou e continuou mesmo depois de tornada ilegal pela Lei Eusébio de Queirós.

Em Volta Redonda a produção de café escoava através de barcos no Rio Paraíba até Barra do Piraí, onde havia transporte ferroviário. Era tanto café que, para facilitar a integração, foi construída a primeira ponte ligando os dois lados do arraial: o bairro Niterói ao que seria o bairro Aterrado.

A abolição da escravatura foi o golpe final no brutal meio de produção do café no Vale do Paraíba fluminense. Antes, já começava a escassear a produção, em virtude das erosões nos morros que eram cortados com entalhes para a plantação e também do empobrecimento do solo e da falta de novas terras.

Uma das regiões mais ricas do país, em pouco tempo, empobreceu.

Assim continuou por décadas. A cultura declinou. O nível de educação e mesmo de exigências sociais da população eram baixos. Mas isso era tudo que um governo precisaria no futuro para criar um novo conceito de cidade planejada do zero, com um novo sistema de relações sociais e trabalhistas. Era o laboratório perfeito para se testar como funcionaria a primeira cidade industrial do Brasil, que os americanos chamavam de “company-town”, que une indústria e cidade como uma mesma coisa.

Este era o modelo escolhido para a instalação da futura usina da Companhia Siderúrgica Nacional.

Em 1860 foi construída a primeira ponte sobre o Rio Paraíba, em Volta Redonda, ligando o bairro Niterói ao lado oposto do rio para levar ao porto pluvial do bairro o café que iria de barcos para a estação ferroviária de Barra do Piraí

A escolha de Volta Redonda para a CSN

Claro que as razões demográficas apontadas não foram o fator predominante para a CSN se instalar em Volta Redonda. Na verdade um parecer da U.S. Steel, encomendado pelo governo brasileiro, sugeria que a usina fosse instalada em Santa Cruz, no litoral da cidade do Rio de Janeiro, pelo fato de poder facilmente receber o carvão de Santa Catarina, o ferro de Minas Gerais, ser litorânea (construção de porto) e ter água em abundância.

Santa Cruz e Volta Redonda disputavam mano a mano.

Mas os militares que tomavam as decisões, comandados por Edmundo de Macedo Soares, tinham uma visão mais estratégica: uma indústria de base deste porte, instalada no litoral, estaria suscetível a ataques navais de possíveis inimigos de guerra. Eles precisavam de uma barreira para defender a nova usina. E não era preciso construir uma. A natureza já a havia esculpido no entorno de Volta Redonda há 140 milhões de anos: a Serra do Mar.

Havia outras vantagens. A proximidade do Rio de Janeiro e de São Paulo e das próprias minas de ferro de Minas Gerais. E, a exemplo de Santa Cruz, ter também água em abundância. Mas os pesquisadores destacam que também pesou o fato de que o local de uma região cafeeira que havia decaído ser o ponto ideal para o governo Vargas simbolizar a mudança social e econômica sob o patrocínio do estado.

Claro que fatores políticos e pessoais também podem ter influenciado. Por exemplo, Edmundo de Macedo Soares (que comandava a fundação da CSN) conhecia bem a cidade. Seu avô tinha uma fazenda de café, nos tempos do ciclo do “ouro verde”. E foi nesta fazenda em Volta Redonda que, em 3 de outubro de 1869, nasceu Sebastião Edmundo Mariano e Silva – pai de Macedo Soares, o fundador da CSN.

Além disso, Getúlio Vargas tinha como um dos seus melhores amigos um homem muito rico, da nata da elite carioca, cuja família havia adquirido (após o fim do ciclo do café) uma grande fazenda para gado leiteiro em Volta Redonda – a Fazenda Retiro. Este amigo de Vargas chamava-se Sávio de Almeida Gama. Que mais tarde seria o principal responsável pela emancipação de Volta Redonda e o primeiro prefeito da história da cidade.

Uma cidade construída a partir de detalhes que fizeram coincidir os caminhos da natureza da Terra com aqueles da natureza humana.

Mais do que uma grande usina, a CSN nasceu com o objetivo de construir no entorno uma cidade planejada e um novo conceito político e social

Por Aurélio Paiva