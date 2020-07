Força-tarefa fará mais uma ação no final de semana prolongado

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 19:09 horas

Volta Redonda – Atendendo a programação da Prefeitura de Volta Redonda no combate a Covid-19, equipes da força-tarefa irão fiscalizar pontos comerciais em mais um final de semana. A ação, que começa no feriado de sexta-feira, dia 17, quando a cidade comemora 66 anos, vai até o próximo domingo, dia 19.

As fiscalizações são baseadas nas denuncias realizadas pela população sobre descumprimento das normas sanitárias ou aglomerações de pessoas durante o funcionamento das atividades econômicas, através da Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156, e também pelo aplicativo Fiscaliza VR.

Além de atender as denúncias, as equipes que vão atuar durante o dia e à noite farão rondas nos principais centros comerciais da cidade e vão percorrer ainda os pontos que tradicionalmente apresentam aglomeração. A equipe da força-tarefa é formada pela Guarda Municipal, secretarias de Fazenda (SMF) e de Segurança Pública (Sesp), Vigilância Sanitária, além das polícias Militar e Civil.

O prefeito Samuca Silva destaca que o trabalho de fiscalização vem sendo realizado há quatro meses, quando começou a pandemia da Covid-19.

“Nossas equipes vão para as ruas todos os dias para verificar os locais que não estão cumprindo as determinações implantadas no município no combate ao Novo Coronavírus. A população está tendo um papel muito importante nesse processo, pois estão denunciando os locais onde há aglomeração e onde as pessoas não estão usando os equipamentos de proteção. Juntos nós vamos vencer esse momento tão difícil que estamos passando”, disse o prefeito.