Samuca Silva fala sobre o aniversário de Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 19:42 horas

Prefeito comenta expectativas para o pós-pandemia na cidade

Volta Redonda – A cidade aniversaria em meio à pior pandemia dos últimos 100 anos, e, em função disso, o prefeito Samuca Silva preferiu lembrar a data de forma mais discreta, com eventos virtuais. Contudo, o prefeito se mantém otimista e acredita que a cidade vencerá a Covid-19.

DIÁRIO DO VALE – A cidade aniversaria em meio à pandemia. Que mensagens positivas o senhor pode passar para a população neste momento?

Samuca Silva: Infelizmente Volta Redonda completa os 66 anos de emancipação político-administrativa em meio a essa pandemia, que já vitimou fatalmente mais de 100 moradores de nossa cidade. Decretei luto permanente no município enquanto perdurar essa pandemia. Por isso, nossas celebrações serão menores e online.

Mas nesse dia, faço questão de deixar uma mnsagem de otimismo: nosso município vai vencer esse vírus, com planejamento e gestão, conseguiremos a viver o novo normal. E, assim, podermos celebrar juntos a construção de uma cidade feita com muito suor. E poderemos nos abraçar e celebrar uma cidade cada vez melhor.

Tenho certeza que temos muito a caminhar, mas fomos atrapalhados esse ano diante da pandemia. Hoje temos 90% do nosso plano de governo já realizado. Estamos fazendo uma gestão estruturante. E tivemos uma grande notícia de aniversário da cidade: a aprovação na Alerj do Polo Metalmecanico, que vai gerar 4 mil empregos na nossa cidade.

DV: Este será o último aniversário da cidade no seu atual mandato como prefeito. Que realizações dos aniversários anteriores o senhor recorda, e quais pretende deixar para a cidade este ano?

Samuca: Tivemos muitas vitórias e entregamos muitos presentes para nossa cidade, que ficarão como legados por anos. O ultimo é o Centro Municipal de Saúde, que funciona no antigo Santa Margarida. A unidade ficou fechada por anos por falta de interesse de antigos gestores. Adquirimos o hospital e agora ele retorna para a população com atendimento a população de consulta ambulatorial, a Policlínica da Mulher, 43 leitos de retaguarda e a nova sede da Secretaria da Saúde.

Mas tivemos muitos mais presentes, os futuros, vamos entregar o novo zoológico, o Parque Municipal de Volta Redonda, Jardim Botânico, entre outros. Mas já entregamos duas creches em tempo integral; a Clínica de Diálise; o Hospital do Idoso; a Rodovia do Contorno; Arena Esportiva; Hospital Regional; maior programa de arborização da cidade; novo Restaurante Popular; novo Parque Aquático; três unidades básicas de saúde, entre outros.

DV: Na sua opinião, o que torna Volta Redonda um lugar especial?

Samuca: O povo de Volta Redonda. Nosso maior patrimônio é a população de nossa cidade, que é do bem, alegre e sempre pronta a ajudar o próximo. Nossa história demonstra que fomos uma cidade feita por nossos pais e avós que vieram de outros locais para construir Volta Redonda. E hoje somos a capital do Sul Fluminense, uma cidade grande e que cresce cada vez mais. Nosso povo, antes de tudo, é nosso maior patrimônio.

DV: Volta Redonda, apesar de ter apenas 66 anos, é hoje a maior cidade do Sul Fluminense, e também tem a maior economia, o que a torna um polo regional. Qual o papel da cidade na pandemia, em relação aos municípios vizinhos?

Samuca: Como maior cidade da região, que recebe diariamente pessoas de todas os municípios para trabalhar, comércio, consultas médicas, entre outros, temos grande responsabilidade. Por isso fechamos o acesso a cidade, evitando assim a importação e a exportação do vírus. Preparamos nossa rede de saúde, aumentando a capacidade de leitos, para garantir o atendimento a população de Volta Redonda. Mas em nenhum momento fechamos as portas para os coirmãos de cidades vizinhas.

Volta Redonda já atende na sua rede pessoas de outras cidades e tomamos cuidados para não fechar as portas para pacientes da região, mesmo utilizando nossos leitos. Todas as medidas que adotamos visaram , principalmente, proteger nosso povo mas também pensando no Sul Fluminense.