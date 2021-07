Arena Kart de Volta Redonda recebe entusiastas da velocidade

Matéria publicada em 17 de julho de 2021, 16:09 horas

Seus 1.250 metros já foram percorridos por grandes campeões como Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna

O kartódromo de Volta Redonda, chamado oficialmente de Arena Kart Volta Redonda, é um dos espaços para prática de esportes mais tradicionais da cidade. O espaço esteve fechado devido à pandemia da Covid-19, mas já foi reaberto, com as devidas medidas preventivas, e recebe os entusiastas do kartismo de quinta a domingo, para que eles participem das mesmas atividades que grandes nomes iniciaram a sua carreira no kartismo ao automobilismo.

Inaugurado em 1966, o local guarda boas histórias. É uma referência nacional no kartismo, fazendo parte da história de Volta Redonda, e se tornou um ponto turístico, onde recebe pessoas de todas as idades que vem brincar e competir nesta arena oficial, e até mesmo de outros estados por ocasião das competições oficiais.

Seus 1.250 metros já foram percorridos por grandes campeões do automobilismo, como Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1, que participou da primeira inauguração, e o fenômeno Ayrton Senna – tricampeão da F-1.

A pista oferece condições seguras, com áreas de escape totalmente protegidas. Emoção e velocidade num traçado muito elogiado por grandes pilotos, com infraestrutura, recepção, rouparia, sala de briefing, vestiários, boxes, parque fechado, e o restaurante oficial da Arena – Vitória – Restaurante & Choperia.

A prática do kartismo com lazer e entretenimento pode ser feita por crianças a partir de 08 anos, e a Arena possui kart para todas as idades. Basta apenas ligar, tel/whatshap (24) 98865.0040 e fazer a sua reserva para a locação, não precisa de ter kart próprio. A estrutura do local o credencia a receber competições de nível nacional e internacional.

