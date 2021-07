Câmeras de alta definição monitoram Centro e bairros

Matéria publicada em 17 de julho de 2021, 16:04 horas

Prefeitura aposta em tecnologia e investimento no social para garantir segurança da população

Voltar a ser referência na segurança pública. Esse é um dos objetivos do prefeito Antonio Francisco Neto neste primeiro ano de mandato. O chefe do Executivo aposta na tecnologia aliada a investimentos no social para tornar Volta Redonda mais segura e modelo para outras cidades. Para isso, o governo municipal prepara o lançamento do projeto “VR Mais Segura” que prevê a compra de 581 novas câmeras de monitoramento com a reativação de cabines da Polícia Militar nas principais entradas da cidade, reabriu 22 CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) que haviam sido fechados e vem promovendo a retomada de oficinas de Inclusão Produtiva.

As 581 novas câmeras se somarão as cerca de 100 já existentes e serão capazes de monitorar a cidade 24 horas por dia. A ideia é que todas essas imagens possam ser monitoradas a partir das cabines da PM que serão reativadas. A implantação do sistema, que já ocorre no município, através do Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp), será feita, a princípio, em cinco das nove cabines da PM em Volta Redonda (Santa Cruz, Vila Rica/Tiradentes, Retiro, Ponte Alta e Santo Agostinho).

A expectativa é que mais de 180 mil pessoas, cerca de 60 bairros, sejam atendidas. Junto a isso, o governo municipal também quer realizar o rastreamento via GPS em tempo real das viaturas da PM e Guarda Municipal. Tudo para garantir uma maior agilidade nas respostas a crimes.

As câmeras que serão adquiridas são de alta definição e o sistema de informação será integrado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ficará disponível para acesso no Ciosp, Risp (Região Integrada de Segurança Pública) e 28º BPM (Batalhão da Polícia Militar). Ao todo, serão 400 câmeras fixas, 140 com movimento de rotação e outras 41 de reconhecimento de placa veicular. Este última com intuito somente de colaborar com a segurança pública, não sendo responsável por infrações de trânsito.

Ainda em conjunto com a PM, Neto se prepara para assinar um convênio para que o Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) funcione no município. O acordo prevê que policiais da região poderão ser contratados para atuar durante os dias de folga. O pagamento pelos serviços ficará por conta da administração municipal.

A entrada no Proeis viabilizará a realização de outro programa da PM, o “Bairro Seguro”, que hoje é realizado somente na capital e promove um aumento no policiamento ostensivo. A previsão é que Volta Redonda receba este projeto em breve, a partir da Vila Santa Cecília. Além do Proeis, mais 30 policiais devem reforçar o policiamento em Volta Redonda até agosto, graças a um pedido do prefeito junto ao secretário estadual da PM, coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, e o governador Cláudio Castro.

Para gerar uma maior sensação de segurança e inibir a prática de crimes, a prefeitura vem trocando a iluminação nos centros comerciais. Mais de duas mil lâmpadas de LED estão substituindo as de vapor de sódio e metálica, deixando a cidade mais iluminada. A melhoria alcançará os bairros em breve.