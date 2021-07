Estrutura hospitalar é reforçada e vacina contra Covid-19 avança

Matéria publicada em 17 de julho de 2021, 16:06 horas

Governo municipal investe também em prevenção, fiscalização e ampliação na testagem

Quase seis meses após dar início à campanha de vacinação contra a Covid-19, Volta Redonda avança na imunização da população e no tratamento de pacientes com o novo coronavírus. A estrutura hospitalar pública foi reforçada e hoje são 47 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo); na transição de governo eram apenas cinco leitos com dois hospitais desmobilizados (Hospital do Idoso e o de Campanha – erguido no Estádio da Cidadania). O governo municipal também investiu em ações de prevenção, fiscalização e ampliação na testagem. O resultado tem sido a queda nas internações motivadas pelo novo coronavírus.

A prefeitura também inaugurou as obras do Hospital Munir Rafful, o Hospital do Retiro. Com apoio de empresários, 30 novos leitos de UTI foram criados na unidade. O montante se soma a outros 10 já existentes, além de 46 enfermarias e quatro unidades intermediárias. Desde o início do ano, mais dois leitos de UTI para Covid foram abertos no Hospital São João Batista.

E mais: para facilitar a prevenção e fiscalização, o governo criou a “Patrulha Pela Vida” que, por meio da Guarda Municipal, realiza a abordagem e conscientização de moradores sobre o uso de máscaras e as medidas de higiene e distanciamento social. Além disso, uma força-tarefa formada pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), da Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal (GMVR), com o apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros, tem orientado a população.

A prefeitura ampliou a testagem para diagnóstico da doença. Por meio de uma parceria com a Unimed Volta Redonda, a rede pública de saúde do município oferece o teste de antígeno, que permite que o resultado saia no mesmo dia do exame, algumas horas depois do material ser colhido. Com isso, se a pessoa for diagnosticada com a Covid-19, ela pode ser tratada de maneira mais rápida. Junto a ele, os testes RT-PCR e rápido continuam sendo oferecidos. O primeiro, principalmente nos contatos das pessoas que testaram positivo.

Teleconsulta

Também em parceria com a Unimed e a Conexa, o governo municipal implantou o sistema de teleconsultas para pacientes com suspeita da doença. Aliado a isso, a prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde, tem feito a entrega kits de remédios para o tratamento dos sintomas da Covid-19, de acordo com indicação médica. Os medicamentos podem ser retirados na unidade de saúde mais próxima da residência do paciente ou entregues na casa dele.

Pós-Covid

Além do atendimento dos fisioterapeutas nos hospitais como parte fundamental durante a pandemia da Covid-19, o Centro Municipal de Reabilitação Física (CEMURF), que fica no Estádio da Cidadania, tem realizado uma série de atendimentos a pacientes que sofrem com as sequelas do vírus; tudo gratuitamente.

Hospital do Retiro ganha mais leitos graças a parceria com empresários da cidade