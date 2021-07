História nas ruas do município é marcada por obras de arte

Matéria publicada em 17 de julho de 2021, 16:03 horas

Esculturas, monumentos, praças e memoriais compõe o cenário em Volta Redonda

Monumentos em espaços públicos marcam a história de Volta Redonda. Quem anda pelas com olhar atento pelas ruas e praças pode apreciar obras de arte como estátuas, esculturas, além de memoriais. Entre eles, Chaminé do Antigo Engenho, Praça Brasil, Memorial dos Ex-Combatentes e o Pórtico dos Pioneiros. O município tem ainda bustos do Prefeito Francisco Torres, General Macedo Soares e Silva, General Sylvio Raulino de Oliveira, General Antonio de Sampaio.

Brasão da Cidade de Volta Redonda – O brasão de armas do município foi elaborado pelo poeta e escritor Guilherme de Almeida da Academia Brasileira e Paulista de Letras, segundo o historiador já falecido Alkindar Cândido Costa, no livro “Volta Redonda, Ontem e Hoje”.

O escudo português de sabre com um feixe de raios de ouro dentro de uma orla de prata. Os Tenentes, dois ciclopes com o malho sobre bigorna por terraço, tudo ao natural, é uma homenagem aos operários de Volta Redonda, os ‘obreiros de Vulcano’.

Patrimônio histórico

Os bens tombados como patrimônio histórico e arquitetônico que estão devidamente identificados com placas especiais junto aos imóveis, de acordo com a Lei Municipal 2075/1985, obedecendo a legislação federal são: Chaminé da Antiga Olaria, igreja Santo Antonio, sedes das fazendas Santa Cecília e Três Poços, Colégios estaduais Manuel Marinho e Barão de Mauá, antigo Centro de Puericultura, Hotel Bela Vista, Cinema Nove de Abril, Igreja Santa Cecília, Monumento dos Ex-Combatentes, antiga sede do Tiro de Guerra, Clube Foto Filatélico e Numismático, Memorial Zumbi, estátuas e construção na Praça Brasil. Outros 24 itens estão na Relação de Bens de Interesse Histórico, identificados no Processo de Elaboração do Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano, mas não ainda reconhecidos por lei.