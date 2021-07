Um salto da industrialização para o setor do comércio

Matéria publicada em 17 de julho de 2021, 16:07 horas

Município tem quase 10 mil estabelecimentos comerciais que empregam mais de 50% dos 90 mil trabalhadores com carteira assinada

O crescimento e fortalecimento do comércio fizeram o setor se tornar o principal empregador da cidade, sendo responsável por mais de 50% dos postos de trabalho. Só para se ter uma ideia hoje o município tem quase 10 mil estabelecimentos comerciais, que empregam mais de 50% dos 90 mil trabalhadores com carteira assinada, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Detalhe: a maioria nos segmentos do comércio de bens ou serviço, dois setores que mais movimentam a economia local e contribuem com a geração de impostos. Dos que mais cresceram, destacam-se o de alimentação e gastronomia, que ultrapassam mais de 2 mil estabelecimentos atualmente, absorvendo pelo menos 15% dessa mão de obra.

Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), Gilson de Castro, o município se desenvolveu nesses 67 anos tendo como alicerce a força do comerciante que, com veia empreendedora e olhar visionário, foi além de apenas oferecer o básico.

-Se levarmos em conta que, muitos comerciantes já estavam aqui mesmo antes da Usina Presidente Vargas, e, outros foram chegando ao longo dessas décadas, o comércio se desenvolveu ao logo desse tempo, mas se expandiu muito mais depois da privatização. Não parou de crescer. Os empreendedores continuaram acreditando na cidade, gerando emprego e se mantendo otimistas mesmo diante de tanta diversidade – analisou.

Segundo a CDL, o setor vem se modernizando, atraindo novas lojas âncoras e redes, buscando oferecer produtos diversificados, serviços de qualidade e preços competitivos com qualquer capital, atraindo grandes redes e se tornando a cidade de referência em vários segmentos, se tornando o principal polo comercial da região.

Ele ressaltou que ainda são necessárias mais políticas públicas tanto em nível federal, estadual quanto municipal para continuar atraindo empresas, inclusive indústrias, e assim, aumentar a capacidade de geração de empregos, absorvendo os novos profissionais que estão chegando ao mercado de trabalho, além de se valorizar as que já existem, como a própria companhia.

Para a CDL-VR, o momento é de união para promover o crescimento de todos os segmentos, seja do comércio, indústria, serviço, tecnologia, educação, saúde e outros, para que Volta Redonda não pare de se desenvolver, principalmente, por ser uma cidade bem localizada, no eixo Rio-São Paulo, e moderna.

CDL-VR completa 52 anos focada em dar suporte às empresas

A CDL-VR foi fundada em setembro de 1969 por um grupo de empresários que viu a necessidade do associativismo para contribuir com a discussão de políticas públicas para o desenvolvimento econômico, melhorias de infraestrutura e atrair novas empresas. A instituição também sempre teve como base o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), principalmente num período em que a venda no crediário ou carnê era a forma de pagamento mais comum.