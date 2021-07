Voltaço leva o nome da cidade para gramados do Brasil

Matéria publicada em 17 de julho de 2021, 16:05 horas

A primeira partida oficial do time de Volta Redonda foi em 1976

O Volta Redonda FC surgiu em 9 de fevereiro de 1976 para se tornar o representante oficial da cidade de Volta Redonda no novo Campeonato Carioca daquele ano, que estava sendo reformulado na época. Desde então, o Esquadrão de Aço vem levando as cores e o nome do munícipio pelos gramados do Brasil.

Do sul ao norte do país, o Esquadrão de Aço vem entrando em campo e colecionando momentos marcantes, que, com certeza, estão gravados com muito carinho na memória de todo voltarredondense.

A primeira partida oficial em 1976; o amistoso com a Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo de 1994; o vice-campeonato da Série C e a Copa Rio sobre o Fluminense, dentro das Laranjeiras, ambos em 1995; o acesso à Série A do Estadual em 2004; a inesquecível invasão do Maracanã, o título da Taça Guanabara e o vice-campeonato Estadual, tudo em 2005; a Taça Rio de 2016, conquistada sobre o rival Resende; e a Série D do Campeonato Brasileiro de 2016, o maior título da sua história conquistado de forma invicta e dentro de casa, em um Raulino de Oliveira lotado, dentre tantas outras conquistas.

Lembranças que fazem o atual presidente tricolor Flávio Horta reafirmar o orgulho que o Esquadrão de Aço tem em levar o nome da cidade pelo Brasil e até pelo mundo, como quando as categorias de base do clube conquistaram um torneio em Portugal.

– Como diz o nosso hino, somos o time de Volta Redonda, terra de trabalho e paixão. Por isso, a instituição Volta Redonda FC tem um orgulho imenso em levar o nome da cidade por onde passa. É muito gratificante você chegar no Norte e Nordeste do país, como estamos atualmente viajando bastante por conta da Série C, e as pessoas reconhecerem a bandeira, as cores e o nome de Volta Redonda, mesmo a milhares de quilômetros de distância. E isso não é só de agora. Em toda a sua história, o Voltaço é muito querido por onde joga, sempre foi muito bem recebido, tanto o time quanto seus torcedores, e isso faz a cidade ser muito bem quista por todos – destacou.

Flávio Horta ressaltou também que, junto com o orgulho, vem a responsabilidade de representar a cidade.

– Como já falei muitas vezes, ficamos extremamente felizes por levar o nome da cidade de Volta Redonda, mas também temos a consciência da responsabilidade que é estar representando o nosso município. Por isso, vamos sempre procurar fazer o nosso melhor. Hoje, o Voltaço é a 5ª força do Estado do Rio no Ranking de Clubes da CBF, jogamos a Copa do Brasil, estamos há 6 anos disputando a Série C e queremos alcançar este acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, temos uma categoria de base muito forte, que forma muito jogadores para o nosso elenco profissional e também para grandes clubes do Brasil, mas queremos e vamos buscar sempre mais, para que o nome da cidade de Volta Redonda ganhe cada vez mais destaque no cenário nacional – destacou o mandatário tricolor, que aproveitou para desejar os parabéns para a cidade de Volta Redonda.

– Hoje a família Voltaço está em festa, porque a nossa querida cidade está completando mais um ano de muita história, lutas e conquistas. Que o futuro reserve muitas glórias para a nossa amada Volta Redonda e, claro, para o nosso Esquadrão de Aço – comemorou.