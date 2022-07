Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda completa 39 anos

Matéria publicada em 15 de julho de 2022, 17:22 horas

Quase quatro décadas desenvolvendo e aplicando soluções sob medida para Volta Redonda

Volta Redonda- Um café da manhã, nesta sexta-feira, 15, marcou as comemorações pelos 39 anos da Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda (EPD-VR), responsável pela gestão dos recursos de Tecnologia da Informação da cidade.

Atuando no desenvolvimento de sistemas próprios e implantação de sistemas terceiros, a empresa também tem o papel de prestar suporte técnico referente ao parque tecnológico utilizado em toda a estrutura do poder público municipal. Além disso, a empresa é responsável pelos projetos de internet pública municipal.

O prefeito Antônio Francisco Neto ressaltou a importância da EPD-VR para a cidade. “Através da EPD-VR podemos implantar projetos que levam a nossa cidade à modernidade, além de contribuir para a economia dos cofres públicos. Essa é uma data importante e deve ser comemorada por todos. Muito obrigada a toda equipe da EPD-VR”, disse o prefeito.

Com equipe técnica especializada, composta por 40 colaboradores, a EPD-VR é administrada pelo diretor-presidente, Edvaldo Silva, que trabalha no setor desde que a empresa foi criada.

“Fico muito feliz em fazer parte da história da EPD-VR e ver o quanto ela cresceu e se tornou importante para a nossa cidade. Aproveito para agradecer a cada um que já passou por aqui e a essa equipe que não mede esforços para que o trabalho seja executado da melhor forma possível. É muito bom fazer parte de uma equipe tão competente quanto essa”, disse o secretário.

Entre os principais projetos desenvolvidos e implantados pela EPD-VR está a restruturação da Rede de Fibra Ótica, responsável por atender toda a estrutura das câmeras de segurança da cidade e pela informatização dos serviços públicos disponibilizados pela administração municipal como escolas, Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), unidades de saúde, entre outros. Equipes da EPD-VR fazem a manutenção nos locais onde já existem o serviço e instalam nas unidades que ainda não contavam com a informatização.

Outro serviço em desenvolvimento é o Processo Eletrônico, onde todas as peças processuais, como documentos e despachos, passam a ser virtuais, ou seja, digitalizados em arquivos para visualização por meio eletrônico. Assim, não há utilização de papel. A implantação será feita por Termo de Cooperação assinado entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que vai ceder o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) que permite transferir toda a gestão de processos administrativos para o meio eletrônico.

“Vamos começar esse processo com as correspondências internas, como memorandos e ofícios, que passarão a ser eletrônicos. Depois que essa prática estiver instituída nos setores públicos vamos evoluir para os processos. Isso vai proporcionar mais agilidade e economia aos cofres públicos”, explicou Edvaldo.

Mais uma importante ação do setor é a modernização do sistema de acesso ao estádio Raulino de Oliveira nos dias de jogos. O novo sistema irá permitir que a EPD-VR volte a confeccionar os ingressos vendidos, que passarão a contar como o QR Code, trazendo mais economia para o município.

A EPD-VR é responsável ainda pela implantação do Software e-Cidade nas escolas. O serviço irá começar a ser implantado na parte pedagógica das escolas da Rede Municipal de Ensino.