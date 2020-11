Acompanhe os resultados do segundo turno das eleições no Brasil

Matéria publicada em 29 de novembro de 2020, 18:09 horas

Brasília – Embora as apurações do segundo turno ainda não tenham chegado ao fim, em algunas cidades um candidato já abriu vantagem suficiente para que seja matematicamente impossível seu adversário ultrapassá-lo. Em algumas cidades, a apuração chegou ao fim. As informações são da Agência Brasil.

Com 98,96% das urnas apuradas, Eduardo Paes (DEM) é o novo prefeito do Rio. Marcelo Crivella (Republicanos) não pode mais alcançá-lo.

Na capital de São Paulo, com 93,68% das urnas apuradas, Bruno Covas (PSDB) já não pode mais ser alcançado por Guilherme Boulos (DEM).

Em São João do Meriti, a apuração foi encerrada. Dr. João (DEM) venceu com 56,83% dos votos válidos. Leo Vieira (PSC) teve 43,17%.

O candidato João Campos (PSB) venceu o segundo turno das eleições em Recife (PE). Campos tem, até o momento, 56,24% dos votos e não pode mais ser alcançado. Marília Arraes (PT) tem 43,76% dos votos válidos. Com o resultado, a capital pernambucana continua com o PSB, partido do atual prefeito da cidade.

O candidato Emanuel Pinheiro (MDB) venceu o segundo turno das eleições em Cuiabá. Emanuel Pinheiro teve 51,13% dos votos válidos. Até agora, foram apurados 99,10% das urnas.

Alexandre Ferreira (MDB) venceu a disputa pela prefeitura de Franca (SP). Ele recebeu 57,62% dos votos válidos. O candidato eleito superou Flávia Lancha (PSD). Ela recebeu 42,38% dos votos válidos. A apuração está encerrada.

Com 93,61% das urnas apuradas, o candidato Arthur Henrique (MDB) foi eleito para a Prefeitura de Boa Vista (RR), com 85,37% dos votos. O candidato Ottaci (SD) está com 14,63%.

O candidato Kayo Amado (PODE) venceu a disputa pela prefeitura de São Vicente (SP) com 55,85% dos votos válidos. Solange Freitas (PSDB) ficou em segundo lugar, com 44,15% dos votos válidos. Até agora foram apuradas 93,78% das urnas.

O candidato Yves Ribeiro (MDB) venceu a disputa pela prefeitura de Paulista (PE) com 57,52% dos votos válidos. Francisco Padilha (PSB) ficou em segundo lugar, com 42,48% dos votos válidos. A apuração já terminou.

Em Campos, Wladimir Garotinho (PSD) já não pode ser alcançado por Caio Vianna (PDT), mas terá de aguardar decisão judicial para ser considerado eleito, por estar “sub judice”.

Em Petrópolis, Rubens Bontempo (PSB) conseguiu 55,18% dos votos válidos, contra 44,82% de Bernardo Rossi (PL). Ele também aguarda decisão judicial para assumir a prefeitura, pois sua candidatura está “sub judice”.

O candidato Capitão Nelson (Avante) venceu o segundo turno das eleições na cidade de São Gonçalo (RJ), com 50,87% dos votos válidos. Dimas Gadelha (PT), que também estava na disputa, teve 49,13% dos votos válidos. Até agora, foram apuradas 98,79% das urnas.

Em Belém (PA), com 99,53% das urnas apuradas, Edmilson Rodrigues, do PSOL, já pode ser considerado eleito com 51,75% dos votos válidos, contra contra 48,25% do Delegado Federal Eguchi, do Patriota.

Em Vitória (ES) o candidato do Republicanos , Delegado Pasolini, tem 58,47% dos votos contra 41,53% de João Coser, do PT. Já foram apuradas 98,43% das urnas.

O candidato Arnaldinho Borgo (Podemos) venceu a disputa pela prefeitura de Vila Velha (ES) com 69,18% dos votos válidos. Max Filho (PSDB) ficou em segundo lugar, com 30,82% dos votos válidos.

Até agora foram apuradas 96,84% das urnas.

O candidato Jairo Jorge (PSD) venceu a disputa pela prefeitura de Canoas (RS) com 53,02% dos votos válidos. Luis Carlos Busato (PTB) ficou em segundo lugar, com 46,98% dos votos válidos.

Até agora foram apuradas 99,54% das urnas.

O candidato Roberto Naves (PP) venceu a disputa pela prefeitura de Anápolis (GO) com 61,26% dos votos válidos. Antonio Gomide (PT) ficou em segundo lugar, com 38,74% dos votos válidos.Até agora foram apuradas 93,54% das urnas.

Numa disputa entre duas mulheres no 2º turno das eleições municipais, a candidata Professora Elizabeth (PSD) venceu a disputa pela prefeitura de Ponta Grossa (PR) com 52,38% dos votos válidos. Mabel Canto (PSC) ficou em segundo lugar, com 47,62% dos votos válidos. A apuração está concluída.

O candidato Cícero Lucena (PP) venceu o segundo turno das eleições em João Pessoa (PB). Lucena teve 53,16% dos votos. Nilvan Ferreira (MDB) teve 46,84% dos votos válidos. Já foram apurados 100% das urnas.

O candidato Eduardo Braide (Podemos) venceu a disputa pela prefeitura de São Luís (MA) com 55,87% dos votos válidos. O concorrente Duarte Júnior (Republicanos) obteve 44,13% dos votos válidos. A apuração está encerrada.

O candidato Fillippi (PT) foi eleito para a prefeitura de Diadema (SP) com 51,32% dos votos válidos. Taka Yamauchi (PSD), que também estava na disputa, teve 48,68% dos votos.

Até agora, foram apuradas 99,38% das urnas.

A candidata Paula Mascarenhas (PSDB) venceu a disputa pela prefeitura de Pelotas (RS) com 67,5% dos votos válidos. Ivan Duarte (PT) ficou em segundo lugar, com 32,5% dos votos válidos.

Até agora foram apurados 85,67% das urnas.

O candidato Mário Hildebrandt (PODE) venceu a disputa pela prefeitura de Blumenau (SC) com 72,09% dos votos válidos. João Paulo Kleinübing (DEM) ficou em segundo lugar, com 27,91% dos votos válidos.

Até agora foram apurados 99,83% das urnas.

O candidato Sarto (PDT) venceu o segundo turno das eleições em Fortaleza. Sarto teve 51,69% dos votos válidos e está matematicamente eleito. Capitão Wagner (PROS) ficou em segundo lugar, com 48,31%.

Até agora, foram apurados 98,03% das urnas.

O candidato Marcelo Oliveira (PT) venceu a disputa pela prefeitura de Mauá (SP) com 50,74% dos votos válidos. Átila Jacomussi (PSB) ficou em segundo lugar, com 49,26% dos votos válidos.

Esses são os resultados finais, com 100% das urnas apuradas.

O candidato Luciano Almeida (DEM) venceu a disputa pela prefeitura de Piracicaba (SP) com 54,20% dos votos válidos. Barjas Negri (PSDB) ficou em segundo lugar, com 45,80% dos votos válidos.

Já foram apuradas 100% das urnas.

A candidata Raquel Chini (PSDB) venceu a disputa pela prefeitura de Praia Grande (SP) com 53,52%% dos votos válidos. Danilo Morgado (PSL) ficou em segundo lugar, com 46,48% dos votos válidos. Foram apuradas 100% das urnas.

O candidato Adriano Silva (NOVO) venceu a disputa pela prefeitura de Joinville (SC) com 55,43% dos votos válidos. Darci de Matos (PSD) ficou em segundo lugar, com 44,57% dos votos válidos. Foram apurados 100% das urnas.

O candidato Vitor Valim (PROS) venceu a disputa pela prefeitura de Caucaia (CE) com 51,08% dos votos válidos. Naumi Amorim (PSD) ficou em segundo lugar, com 48,92% dos votos válidos. Esses são os resultados finais, com 100% das urnas apuradas.

O atual prefeito de Santa Maria (RS), Jorge Pozzobom (PSDB), foi reeleito. Terminada a apuração de todos os votos, o tucano obteve 57,29% dos votos válidos. Pozzobom superou Sérgio Cecchin (PP) que obteve 42,71% dos votos válidos.

Com 97,46% das urnas apuradas, o candidato JHC (PSB) venceu a disputa em segundo turno pela capital de Alagoas, Maceió. Ele obteve 58,65% dos votos válidos, contra 41,35% dos votos ao candidato Alfredo Gaspar (MDB).

O candidato Rodrigo Manga (Republicanos) venceu a disputa pela prefeitura de Sorocaba (SP) com 52,58% dos votos válidos. Jaqueline Coutinho (PSL) ficou em segundo lugar, com 47,42% dos votos válidos. Já foram apuradas 100% das urnas.

O atual prefeito Nélio Aguiar (DEM) venceu a disputa pela prefeitura de Santarém, (PA) com 59,22% dos votos válidos. A ex-prefeita Maria do Carmo (PT) ficou em segundo lugar, com 40,78% dos votos válidos. Já foram apuradas 100% das urnas no município.

O candidato Caio Cunha (Podemos) venceu a disputa pela prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) com 58,46% dos votos válidos. Marcus Melo (PSDB) ficou em segundo lugar, com 41,54% dos votos válidos. Até agora foram apuradas 91,02% das urnas.

O candidato Tião Bocalom (PP) venceu o segundo turno das eleições em Rio Branco. Tião teve 62,05% dos votos válidos e está matematicamente eleito. A atual prefeita, Socorro Neri (PSB) ficou em segundo lugar, com 37,95%. Até agora, foram apuradas 89,39% das urnas.