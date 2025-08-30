Ana Castela e João Gomes animam ExpoAgro Barra do Piraí

Barra do Piraí – A retomada da 72ª ExpoAgro Barra do Piraí continua neste sábado (30), com o show dos cantores Gustavo Mioto e Belo, após uma noite de muita animação com Ana Castela e João Gomes na sexta-feira (29). Ana Castela subiu ao Palco Principal no Parque de Exposições, às 22 horas e o cantor João Gomes logo em seguida. Além do show, a festa da cidade conta com atrações para toda a família.

“Estamos tendo um fim de semana de grandes shows na retomada da ExpoAgro Barra do Piraí 2025 e esperamos que nossa população aproveite ao máximo essa festa que tem atividades e atrações pensadas com muito carinho para todos os barrenses”, disse a prefeita Katia Miki.

Além dos shows principais, o público pode se divertir com outras atrações como o parque de diversões, Feira de Artesanato, estande das secretarias de Estado de Turismo e de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar, torneio leiteiro entre outras atividades.

A 72ª ExpoAgro de Barra do Piraí também terá shows com consagrados artistas barrenses. Presente no evento, o deputado federal Áureo Ribeiro, falou sobre a importância da retomada da ExpoAgro de Barra do Piraí.

“A Exposição de Barra do Piraí não só representa o retorno de um grande evento, com a qualidade que o barrense merece. É também um gerador de oportunidade. Cidade cheia significa oportunidade de negócios. Como a prefeita Katia Miki prometeu, Barra do Piraí retoma a importância que sempre teve para a região”, destacou o parlamentar.

Também marcaram presença no evento, o deputado estadual, André Corrêa; o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca e outras autoridades.