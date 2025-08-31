domingo, 31 agosto 2025
Angra dos Reis recebeu XTERRA Bocaina com provas no Parque Mambucaba

Etapa realizada sábado (30) reuniu centenas de atletas com provas de Trail Run (21K e 50K) e Mountain Bike XCM

by Weylla dos Reis Gonçalves Chaves

Angra dos Reis – O sábado (30) foi um dia de adrenalina e natureza para os moradores de Angra dos Reis com a realização do XTERRA Bocaina, no Parque Mambucaba. O evento levou para Angra provas de corrida em trilha, com os tradicionais Trail Run 21K e Endurance 50K, além do Mountain Bike XCM, atraindo centenas de atletas de várias partes do Brasil. Além da disputa esportiva, a competição gerou impacto positivo para a economia local, movimentando hotéis, pousadas, restaurantes e o comércio do Parque Mambucaba.

“O XTERRA Bocaina consolida uma estratégia que começamos lá atrás, transformar Angra dos Reis em referência do turismo esportivo o ano inteiro. O Parque Mambucaba mostrou que tem estrutura e trilhas à altura dos maiores desafios do Brasil, com um cenário que valoriza nossa Serra da Bocaina e o potencial econômico do bairro”, afirmou João Willy, presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra).

A preparação do bairro envolveu diálogo com comerciantes e meios de hospedagem, para maximizar os benefícios do fluxo de visitantes e garantir uma operação segura para atletas e público. A realização da etapa reforçou ainda mais o papel do Parque Mambucaba como porta de entrada da Bocaina, ampliando a divulgação das belezas naturais e fomentando negócios locais.

“Quando o esporte encontra gestão pública, preservação ambiental e economia criativa, todo mundo ganha, o morador, o empreendedor e, claro, o visitante que volta para casa com uma experiência inesquecível. A etapa de hoje mostrou a força dessa parceria entre Prefeitura de Angra, organizadores e comunidade” completou João Willy.

