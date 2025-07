Angra entrega resultados do 2º bimestre do IDEAR 2025

Angra dos Reis – A Escola Municipal Júlio César de Almeida Laranjeira foi palco da entrega dos resultados do segundo bimestre de 2025 do IDEAR (Índice de Desenvolvimento da Educação de Angra dos Reis) na segunda-feira(28). Durante o encontro, os gestores receberam os dados das escolas e, ao todo, 12 unidades dos anos iniciais se destacaram com projeções de fluxo escolar no nível 1, o mais alto da escala de desempenho.

O evento reuniu os 68 diretores das unidades escolares de anos iniciais e finais do Ensino Fundamental que participam do IDEAR. Outras 24 unidades, voltadas exclusivamente à educação infantil ou especial, não integram o indicador, em função das especificidades pedagógicas dessas etapas.

Criado pela Secretaria de Educação, Juventude e Inovação, o IDEAR é um instrumento para monitorar a qualidade do ensino em Angra dos Reis, com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento da performance escolar, o avanço da aprendizagem dos estudantes e a elevação do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) no município. Os resultados são baseados nas Avaliações Formativas do Sistema Avaliar, aplicadas regularmente aos alunos da rede com foco em Língua Portuguesa e Matemática.

A apresentação dos dados trouxe uma análise comparativa entre os anos de 2024 e 2025. Em Língua Portuguesa, o maior crescimento foi registrado no 1º ano (+14 pontos), seguido pelo 9º ano (+13). Em Matemática, o destaque também ficou com o 9º ano (+12 pontos), enquanto o 6º ano apresentou uma queda de nove pontos, o único recuo no comparativo.

“A melhoria da nossa educação é resultado direto do esforço coletivo de toda a rede. A atuação conjunta de gestores, pedagogos e professores, cada um cumprindo seu papel com responsabilidade e compromisso, tem sido fundamental para os avanços que estamos colhendo. Quando todos caminham na mesma direção, alinhados por metas claras e com foco no aprendizado dos nossos alunos, os resultados aparecem, e é isso que o IDEAR vem demonstrando. Tenho muito orgulho da dedicação dos profissionais da nossa rede municipal de ensino”, afirmou o prefeito Cláudio Ferreti.

Além da divulgação dos números, o encontro reforçou a importância das ações estratégicas adotadas ao longo do ano, como a consolidação da gestão por resultados, a adesão a programas federais, a introdução de componentes curriculares como Educação Financeira e Computação, e a realização de intervenções pedagógicas específicas nos anos finais.

“O resultado do IDEAR mostra que estamos avançando com base em evidências e planejamento. Estamos construindo um sistema sólido, que respeita os contextos escolares e aposta na formação continuada como eixo central da transformação. Esses resultados permitem que cada escola observe seus processos, analise seus percursos e tome medidas e contramedidas para superar os desafios enfrentados no primeiro semestre. São processos contínuos, voltados sempre à melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes”, destacou o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.