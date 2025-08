Angra Expo chega à 11ª edição com grandes nomes da música gospel

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis lançou oficialmente, nesta segunda-feira (4), a 11ª edição da Angra Expo. Considerado um dos maiores eventos gospel do Estado do Rio de Janeiro, o festival será realizado entre os dias 7 e 9 de agosto, na Praia do Anil, com entrada gratuita e atrações para todas as idades. A realização é da TurisAngra, com apoio da Comissão de Pastores da Angra Expo.

A cerimônia foi realizada no auditório do Centro de Estudos Ambientais (CEA) e contou com a presença do prefeito Cláudio Ferreti, do presidente da TurisAngra, João Willy, de secretários municipais e de pastores de diversas denominações evangélicas da cidade.

“A Angra Expo é um evento que simboliza a fé, a paz e o amor. É um momento de comunhão que já faz parte da história da nossa cidade. Tenho certeza de que essa 11ª edição será um grande sucesso, como foram as anteriores”, destacou o prefeito Cláudio Ferreti.

Marcada por momentos de oração conduzidos pelos líderes religiosos, a cerimônia teve ainda uma apresentação musical da cantora Carina Silva. Um dos pontos altos da noite foi a entrega de troféus aos 12 cantores angrenses selecionados para se apresentar no evento. Eles vão cantar no palco principal da festa, ao lado de grandes nomes da música gospel nacional, reforçando o compromisso do evento com a valorização de talentos locais.

“Nossa expectativa é que a Angra Expo desse ano seja um diferencial para a nossa cidade. Sentimos que Angra será muito abençoada e impactada nesses três dias de evento”, afirmou o pastor Eli Vilela, presidente da Comissão de Pastores da Angra Expo.

Segundo o presidente da TurisAngra, João Willy, a Angra Expo fortalece o calendário turístico da cidade ao movimentar o turismo religioso e cultural.

“É um evento construído com muito carinho por muitas mãos. A Comissão de Pastores tem um papel fundamental na organização, e a programação deste ano está imperdível. Teremos grandes artistas nacionais e, com muito orgulho, talentos da nossa terra brilhando no palco da Praia do Anil”, destacou.

Atrações confirmadas:

A abertura, na quinta-feira (7), será com a cantora Valesca Mayssa, dona de sucessos como Árvore Cortada e Eis- me aqui. Reconhecida pelo alcance de sua voz e por suas ministrações inspiradoras, ela promete emocionar o público.

Na sexta-feira (8), quem se apresenta é Eli Soares, um dos principais nomes do gospel contemporâneo. Canções como Me Ajude a Melhorar, Casa de Deus e Os Anjos Te Louvam estarão no repertório de uma noite que tem tudo para ser inesquecível.

No sábado (9), a programação começa mais cedo, às 16h, com um show especial de Cristina Mel. A cantora apresentará um espetáculo dedicado à evangelização de crianças e famílias por meio de músicas baseadas na Bíblia, com forte conteúdo educativo.

Encerrando o evento, no sábado à noite, o cantor Isaías Saad comandará uma apresentação marcada por louvor e palavra, com mensagens impactantes e muitos sucessos musicais.

Além dos shows, a programação inclui momentos de oração, participação de ministérios locais e apresentações dos artistas classificados na seletiva, reforçando o propósito do evento: ser um tempo de fé, celebração e união para a população angrense e visitantes.