Angra recebe ExpoRio Turismo Costa Verde

Angra dos Reis – Angra dos Reis será palco do núcleo do conhecimento da ExpoRio Turismo Costa Verde, iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, a partir desta sexta-feira (5), no Iate Clube Aquidabã. O encontro promete reunir especialistas, gestores públicos, empresários e representantes da sociedade civil para debater os caminhos do turismo sustentável, a importância da comunicação, da cultura e da gastronomia como diferenciais competitivos da região.

Para o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, a realização da ExpoRio Costa Verde será um marco para a região.

“A Costa Verde é um dos destinos mais completos do Rio de Janeiro, reunindo sol, mar, cultura, gastronomia e uma biodiversidade única. Esse evento foi pensado justamente para integrar todos os atores da cadeia turística e discutir de forma estratégica os caminhos para um turismo mais sustentável e inovador”, destaca o secretário Tutuca.

Primeiro dia: comunicação, sustentabilidade e tendências

A programação terá início nesta sexta-feira (5), com a abertura oficial do evento, reunindo autoridades e representantes do trade turístico da Costa Verde. Logo após, André Luís Pimenta, secretário municipal de Planejamento e Projetos de Angra, apresentará o painel “Invista em Angra”, destacando o potencial da cidade para novos negócios.

Ainda pela manhã, a mesa “A importância da comunicação para o Turismo e o papel da TV como impulsionadora de destinos” reunirá a deputada estadual Célia Jordão, o professor Rodrigo Amado (UFRRJ) e Francisco Rendo Calvo (Vila Galé Eco Resort), sob mediação de Rovany Araújo.

Na sequência, o painel “Um caso de sustentabilidade no Turismo: Eclusa – Fazenda Portobello” será conduzido por Carlos Borges (Portobello Hotel & Safari) e pelo subsecretário estadual Nilo Sergio Felix. Ainda na parte da manhã, a mesa “Tendências na segmentação turística: potenciais da Costa Verde” contará com Carol Pessanha, Bruno Nunes (Rio Litoral Tour) e Luiz Paulo Polastri Júnior (BR Marinas), mediada por Sergio Ricardo Almeida, presidente da TurisRio.

No período da tarde, o Senac RJ trará o painel “Futuro da Hotelaria: tecnologia e tendências”, com o especialista Gustavo Araújo. Em seguida, o bicampeão olímpico Giovane Gávio apresentará a palestra “Nossas melhores versões”, abordando motivação e desempenho.

Diversidade da programação

A gastronomia estará em evidência com a mesa “Sabores que criam diferencial para o turismo”, que reunirá as chefs Ticiane Carpanzano (Angra), Rosana Andrade (Canto das Canoas) e Ana Bueno (Banana da Terra – Paraty), sob mediação de Luciano Vidal, ex-prefeito de Paraty.

Também serão debatidos os eventos como motor do turismo regional, em mesa que reunirá Sebastian Buffa (CVB Paraty), Mauro Munhoz (FLIP) e Rafael Miranda (UTMB Brasil); além do tema identidade e marcas territoriais, com Patrícia Reis e Daniel Reis Neto. O Senac ainda apresentará o painel “Como o atendimento excepcional impulsiona a hospitalidade”, com Maxuel Lemos.

O encerramento do primeiro dia trará discussões sobre forças da natureza e turismo sustentável, com Cesar Américo Yano (Ilha Grande) e Ivan Cobra (Parque Estadual Cunhambebe/INEA), além de um painel sobre tradições e turismo de base comunitária, com lideranças como Marilda de Souza Francisco (Quilombo Santa Rita do Bracuí) e Jaisa Assis (AMPEE).

“Teremos desde debates sobre hotelaria, gastronomia e eventos, até rodas de conversa sobre artesanato e turismo comunitário, passando pela conservação marinha e inovação tecnológica. Essa pluralidade mostra que o turismo fluminense está atento às tendências e preparado para crescer com responsabilidade”, destaca Tutuca.

Segundo dia: artesanato, ecoturismo e conservação marinha

No sábado (6), a programação começará com a roda de conversa “A importância do artesanato para o turismo fluminense”, reunindo mestres artesãos e representantes de Angra, Paraty, Mangaratiba e Rio Claro, sob mediação de Marcel Vasconcelos (Setur-RJ).

Em seguida, a jornalista e consultora Ana Cláudia Peixoto (Sebrae Rio) ministrará a palestra “Ecoturismo: caminhos sustentáveis para o futuro”. À tarde, será realizada a mesa “Turismo sustentável e conservação marinha: desafios e oportunidades”, com Alba Valéria dos Reis (IMAAR), Victoria Conceição (IBAMA) e Paulo José Simplício de Alcântara (INEA), mediada por Fernanda Lana, do Instituto ProShark.

Logo depois, o painel “Paraty e Ilha Grande: cultura e biodiversidade” terá a participação de Luciano Vidal e Sandra Barros, reforçando a importância da integração entre patrimônio cultural e preservação ambiental. O evento encerra com a palestra “Turismo local, futuro, inovações e sustentabilidade”, apresentada por Baltazar de Almeida, CEO da startup TTour.

Senac RJ marca presença na ExpoRio Turismo – Edição Costa Verde

O Senac RJ participará do ExpoRio Turismo – Edição Costa Verde, em Angra dos Reis, neste final de semana, de sexta-feira (5) a domingo (7). A instituição terá um estande de 13,5m² onde o público será desafiado em um quiz interativo e poderá vivenciar uma experiência imersiva por meio de óculos de realidade virtual. Além disso, o Senac RJ também irá realizar palestras na plenária do evento.

No estande do Senac RJ, os participantes poderão testar conhecimentos sobre o turismo cultural e gastronômico no Rio de Janeiro, recebendo informações turísticas e culturais de forma lúdica, com a orientação de um instrutor do Senac RJ. Já na ativação de experiência imersiva “Senac RJ: Conectando Destinos, Qualificando o Futuro”, o visitante poderá fazer uma viagem em Realidade Virtual que transporta o participante por diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. O objetivo é demonstrar, de forma impactante, a capilaridade e a importância do Senac RJ como agente de desenvolvimento e qualificação profissional.

As palestras oferecidas pelo Senac RJ serão na sexta-feira, 5 de setembro. Às 14h15, o tema é “Futuro da Hotelaria: tecnologia e tendências”, com o turismólogo, especialista de produtos de Turismo no Senac RJ e socio-proprietário do Rio Bonito Ecolodge, resort ecológico localizado em Boa Esperança, Gustavo Araújo. Já às 17h30, o instrutor do Senac RJ Maxuel Lemos aborda o tema “Como o atendimento excepcional impulsiona a hospitalidade”.

Promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e da TurisRio, o evento conta com o apoio do Sicomércio, do Senac RJ e da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que intermediou a realização do evento na cidade.