Artista de VR confecciona mural em homenagem à cultura brasileira

Volta Redonda – A Biblioteca Municipal Raul de Leoni de Volta Redonda inaugura, no próximo sábado (26), às 19h, o mural “A Praça Brasil”. A obra, idealizada e pintada pelo artista Leandro Vieira, propõe uma celebração à memória, à arte e à literatura para eternizar momentos e nomes marcantes da cultura brasileira e da história local.

A inauguração será aberta ao público e ocorre no espaço da própria biblioteca, situada em um dos pontos mais tradicionais da cidade. A expectativa dos organizadores é de que o mural se torne uma referência cultural permanente, para conectar gerações e valorizar a arte local em diálogo com a literatura nacional.

O mural também mostra estandes sobre a literatura brasileira, com 440 livros no total. Leandro, natural de Volta Redonda, também homenageou os artistas na capa dos livros, como Rita Lee e Gal Costa, além do prefeito Antonio Franscisco Neto.

“Pela minha trajetória artística, tenho o sonho e a necessidade de contar a história do meu país e da minha cidade em um mural de um lugar público. A arte do muralismo me dá forças para seguir como artista independente. Agradeço as novas leis de incentivo à cultura, pois agora consegui apoio do governo para meus projetos”, afirmou Leandro.

O projeto é uma iniciativa da biblioteca em parceria com a Academia de Letras de Volta Redonda e faz parte das comemorações pelo aniversário do município, além de integrar o movimento literário “Poesia em Ponto”. Mais do que uma expressão artística, o mural é descrito como um “patrimônio vivo”: uma obra visual que mistura cores, poesia e identidade urbana.

Leandro buscou representar elementos nacionais e da própria cidade de Volta Redonda para as homenagens registradas no mural, a fim de resgatar as memórias artísticas do município. Na mistura desses dois aspectos, o artista pincelou Machado de Assis com o DIÁRIO DO VALE nas mãos.

Segundo Leandro, o jornal faz parte de sua história como artista volta-redondense.

“Espero que as pessoas vejo esse mural como um patrimônio delas, vindo de uma pessoa que vive a época delas. A própria mesa que aparece no mural é uma homenagem, por representar o aço, pois é uma mesa bruta feita de aço. Quero que todos sintam a força da arte como a maior expressão de amor que eu, Leandro Vieira, estão tentando transmitir para elas”, finalizou o Artista.