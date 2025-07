“Aumente suas vendas em 15 dias” é tema do Encontro de Mulheres da Aciap-BM

Barra Mansa – A Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) realiza, em parceria com o CMEC BM (Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Barra Mansa), mais uma edição do Encontro de Mulheres nesta quarta-feira (30), às 18h30. O encontro acontecerá na sede da Aciap-BM, localizada na Avenida Domingos Mariano, 196, no Centro. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo whatsapp (24) 99907-4475.

Com encontros mensais, a iniciativa tem como objetivo criar um ambiente acolhedor e produtivo, onde mulheres que atuam em diferentes setores possam trocar experiências, fortalecer parcerias, ampliar oportunidades de negócios e se capacitar para os desafios do mercado de trabalho. Para esta edição, o tema escolhido foi “Aumente suas vendas em 15 dias”.

A palestra será ministrada pela especialista em vendas Silma Pinheiro, coautora do livro “Mulheres que Inspiram Grandemente”. Ela trará estratégias práticas, dicas de aplicação imediata e exemplos reais para impulsionar resultados em curto prazo.

A presidente do CMEC BM, Denyse Singulani, afirmou que ações como esta são importantes para o fortalecimento do empreendedorismo feminino na região.

“O Encontro de Mulheres é mais do que uma reunião, é um espaço de acolhimento, incentivo e transformação. Nosso objetivo é mostrar a cada empreendedora que ela não está sozinha e que, juntas, podemos ampliar nossos conhecimentos, vender mais e nos destacar no mercado”, afirmou Denyse.

De acordo com a entidade, apoiar a capacitação de empreendedoras é uma forma de contribuir para o desenvolvimento econômico local, uma vez que o número de negócios liderados por mulheres vem crescendo e representa uma parcela importante do comércio, dos serviços e de outras atividades econômicas do município.

“Os encontros são abertos a mulheres empreendedoras de todos os portes e setores e representam uma oportunidade para ampliar redes de contato, encontrar parceiras de negócios e compartilhar vivências que fortalecem toda a comunidade empresarial feminina. Nossa Casa está de portas abertas para receber as empreendedoras de toda a região”, afirmou a presidente Fernanda Moysés.