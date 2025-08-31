BP: Gustavo Mioto e Belo foram as atrações da terceira noite da ExpoAgro 202

Barra do Piraí – O Parque de Exposições de Barra do Piraí ficou tomado de gente durante todo o sábado. O terceiro dia da ExpoAgro 2025 começou com as atividades agropecuárias e terminou com shows que fizeram o público cantar e dançar muito ao som de Gustavo Mioto e Belo.

Barra do Piraí recebeu pessoas de várias cidades da região e as apresentações foram elogiadas pelos repertórios das canções, as interações dos artistas com a plateia e as performances durante os shows.

“É isso que queremos para nossa ExpoAgro! Depois de muitos anos ao relento, retomamos essa incrível tradição barrense. Belo e Gustavo Mioto foram fantásticos. A emoção do público foi contagiante. Quando vejo o olhar de felicidade em cada um, sei que todo nosso esforço valeu a pena”, destacou a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki.

A apresentação de Gustavo Mioto teve início às 22h, enquanto Belo subiu ao palco às 00h15 para fechar a terceira noite da ExpoAgro 2025.

Além das atrações principais, o sábado de expo também contou com shows de OF Samba e Jeffinho. Resgatando as tradições da Exposição Agropecuária, o Concurso Leiteiro e as provas de Marcha e Baliza e Tambor também estiveram presentes na programação.

Neste domingo (31), marcando o fim da ExpoAgro 2025, os shows principais ficam por conta dos cantores Dilsinho e Biu do Piseiro.

“Vocês são nossos convidados para o último dia da ExpoAgro 2025. Vamos celebrar essa edição que está sendo um sucesso já pensando na próxima, que já adianto: será incrível”, finalizou a prefeita.

Também estiveram presentes na terceira noite de evento o vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida; o secretário municipal de Governo, Juninho Bernardes; a subsecretária de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar, Ana Paula Caldas; os vereadores barrenses Rafael Couto, Macrei, Jeordane Perino, Ludi e Elves; o prefeito de Mendes, Jorge Henrique, e outras autoridades.