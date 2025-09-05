sexta-feira, 5 setembro 2025
Fale conosco

Carga superdimensionada passará pela Serra das Araras neste domingo (7)

Deslocamento fechará totalmente o tráfego no sentindo São Paulo

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Sul Fluminense – A carga superdimensionada de 800 toneladas com destino ao Porto de Itaguaí, passará pela Serra das Araras, na Via Dutra, neste domingo (7).

Para garantir a segurança, a RioSP, junto com a PRF e a transportadora, vai acompanhar o transporte da carga e fechar totalmente a pista de subida da Serra das Araras (sentido São Paulo) das 23h de domingo até as 5h de segunda-feira (8).O conjunto transportador seguirá pela pista de subida, até o km 221, em Paracambi, onde fará uma nova parada.

Confira a previsão de deslocamento:

Domingo (7)

6h – início dos serviços preparatórios para passagem da carga, que acontecerá durante o dia todo. Durante esse período, a pista de subida (sentido SP) terá algumas interdições parciais.

23h – fechamento total da pista de subida, no Km 224,8 e início do deslocamento.

Segunda-feira (8)

5h – término do deslocamento da carga e previsão de liberação do tráfego da pista.

Orientações

A concessionária orienta os motoristas a programarem a sua viagem com antecedência. Durante o fechamento da pista de subida, que será das 23h do domingo até as 5h da segunda-feira, todo o local estará sinalizado e as equipes de Operações da concessionária e da PRF estarão no local para orientar o tráfego.

Os motoristas que estiverem sentido Rio de Janeiro nesta região e horário devem redobrar a atenção com a sinalização e respeitar o limite de velocidade.

Você também pode gostar

Ordem Pública realiza operação e derruba barreira no...

VR leva jovens do Santo Agostinho para conhecer...

Prefeitura de Volta Redonda recebe Pinheiral para conhecer...

HSJB bate recorde e realiza mais de 4,4...

FBG garante transporte para jovens no Desfile de...

Furto de energia no país gerou prejuízo de...

Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com...

Homem é preso por tráfico de drogas em...

Angra recebe ExpoRio Turismo Costa Verde

Volkswagen e Sindicato dos Metalúrgicos iniciam curso de...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996