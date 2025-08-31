domingo, 31 agosto 2025
Caso de cão baleado é assumido por secretaria de Proteção Animal de Barra Mansa

Equipes da secretaria estão mobilizadas para apurar os detalhes do ocorrido. Cão foi encontrado com três marcas de tiros

by Weylla dos Reis Gonçalves Chaves

Barra Mansa –  A secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais (SMPA) de Barra Mansa está acompanhando de perto o caso do cachorro Bob, que foi baleado na quinta-feira (28), no bairro Moinho de Vento. O animal foi encontrado ferido na rua e recebeu atendimento imediato pelos tutores, sendo posteriormente encaminhado para clínicas especializadas. O secretário Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, afirmou que a secretaria está mobilizada para apurar todos os detalhes do ocorrido.

“Nós estivemos no local, conversamos com moradores, captando informações. O boletim de ocorrência já está com a Polícia Civil. Vamos buscar imagens de câmeras de segurança e isso não passará impune. Nosso compromisso é punir este ato covarde contra este animal. Se alguém tiver alguma informação, procure a secretaria municipal de Proteção e Bem-Estar Animal ou a delegacia de polícia”, declarou.

De acordo com os tutores, Bob apresentava três perfurações por bala, mas está ativo e se recuperando bem. A secretaria municipal reforça que casos de maus-tratos a animais são prioridade de investigação e que denúncias podem ser feitas de forma segura e confidencial.

Quem quiser denunciar pode entrar em contato com a SMPA pelos telefones: (24) 3029-9033 e 98120-0153, ou diretamente na sede da Secretaria, localizada na Rua Elza Maia de Amorim, nº 3.538, bairro Saudade.

 

