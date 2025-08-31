Caso de cão baleado é assumido por secretaria de Proteção Animal de Barra Mansa

Barra Mansa – A secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais (SMPA) de Barra Mansa está acompanhando de perto o caso do cachorro Bob, que foi baleado na quinta-feira (28), no bairro Moinho de Vento. O animal foi encontrado ferido na rua e recebeu atendimento imediato pelos tutores, sendo posteriormente encaminhado para clínicas especializadas. O secretário Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, afirmou que a secretaria está mobilizada para apurar todos os detalhes do ocorrido.

“Nós estivemos no local, conversamos com moradores, captando informações. O boletim de ocorrência já está com a Polícia Civil. Vamos buscar imagens de câmeras de segurança e isso não passará impune. Nosso compromisso é punir este ato covarde contra este animal. Se alguém tiver alguma informação, procure a secretaria municipal de Proteção e Bem-Estar Animal ou a delegacia de polícia”, declarou.

De acordo com os tutores, Bob apresentava três perfurações por bala, mas está ativo e se recuperando bem. A secretaria municipal reforça que casos de maus-tratos a animais são prioridade de investigação e que denúncias podem ser feitas de forma segura e confidencial.

Quem quiser denunciar pode entrar em contato com a SMPA pelos telefones: (24) 3029-9033 e 98120-0153, ou diretamente na sede da Secretaria, localizada na Rua Elza Maia de Amorim, nº 3.538, bairro Saudade.