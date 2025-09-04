Castro entrega 12 novas viaturas semiblindadas para a PM em Resende

Sul Fluminense – O governador Cláudio Castro entregou, nesta quinta-feira (4), 12 novas viaturas semiblindadas ao 37º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em cerimônia na sede da unidade, em Resende, no Médio Paraíba. A medida integra o plano de modernização da frota policial e reforça a segurança nos municípios atendidos pelo batalhão: Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis, além de seus distritos. Ao todo, o batalhão é responsável por uma área de 1,6 mil km2, onde vivem quase 200 mil habitantes.

“Já investimos mais de R$ 4,5 bilhões nas nossas forças de segurança. São recursos para a valorização dos policiais, aquisição de novas viaturas, equipamentos modernos e tecnologia de ponta. Esse é o maior investimento da história da nossa polícia e representa o nosso compromisso com a proteção da população fluminense. Vamos continuar combatendo a criminalidade, onde ela estiver”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Foram entregues oito viaturas modelo Renault Duster e quatro modelo Titanos, ampliando a capacidade operacional da PM na região. A ação faz parte do pacote de 758 novas viaturas compradas pelo Governo do Estado e com entrega prevista para ainda este ano em todo o estado. Somente nesta semana, estão sendo distribuídos 101 veículos operacionais semiblindados a unidades da Polícia Militar em diversas regiões.

Além dos novos veículos, o Governo do Rio está investindo fortemente em outros equipamentos e tecnologias de ponta para modernizar as forças de segurança. Estão previstas, até o fim do ano, as seguintes entregas: 870 viaturas SUV GM Blazer para o RECOM (Rondas Especiais de Controle de Multidão); 468 motocicletas para reforçar a mobilidade da PM; 1.000 fuzis automáticos calibre 5.56 e 500 pistolas eletro incapacitantes; um helicóptero blindado; 23 mil novos coletes balísticos (em processo de compra); e 1.700 capacetes balísticos, já adquiridos este ano.

Modernização tecnológica

Outro avanço significativo é a modernização tecnológica da corporação. Até o fim de 2025, a PM receberá kits de câmeras embarcadas com softwares de reconhecimento facial e leitura de placas, que serão instalados em 2.839 viaturas operacionais. As câmeras corporais também passarão por modernização, incorporando tecnologias semelhantes.