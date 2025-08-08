CBMERJ realiza ação preventiva para reforçar estratégias contra queimadas

Estado do Rio – O 17º Turno do Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (CPCIF/2025) do 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (1º GSFMA), promoveu, nesta semana, uma ação de prevenção no Morro do Elefante, uma das áreas mais críticas para incêndios florestais na cidade do Rio de Janeiro. A iniciativa, realizada em parceria com brigadistas do Parque Nacional da Tijuca (PNT), teve como finalidade a construção de um aceiro preventivo para proteger uma área em processo de reflorestamento conduzido pelo parque.

Somente em 2025, foram registradas mais de 9 mil ocorrências de incêndios florestais em todo o estado. Na região Sul Fluminense, o caso mais recente registrado aconteceu em Volta Redonda, entre os bairros Casa de Pedra e Siderópolis, na Floresta da Cicuta. A área também é considerada um local de preservação da Mata Atlântica.

Apesar do índice elevado, os números são menores que no mesmo período de 2024, quando ultrapassaram 11 mil. Um dos casos mais marcantes ocorreu no Parque Nacional do Itatiaia, em junho. O local registrou um incêndio de oito dias consecutivos, que destruiu mais de 300 hectares do PNI.

A redução mostra o impacto de operações como a Extinctus, realizada anualmente há oito anos durante a temporada seca, acompanhando o investimento na modernização da estrutura operacional. Desde 2024, mais de R$ 70 milhões foram destinados especificamente para aquisição de materiais voltados ao combate a incêndios florestais, dentro de um total de mais de R$ 1 bilhão investidos na corporação.

O combate e a prevenção a incêndios florestais são prioridades da Secretaria de Estado de Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), que atuam de forma coordenada a partir de um plano de contingência. Esse planejamento considera mapeamentos de suscetibilidade, histórico de ocorrências e prevê mobilização de todo o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil em caso de emergências no período de estiagem.

Entre os recursos da estrutura para o combate a incêndios florestais do CBMERJ, destacam-se dois quartéis especializados em socorro florestal, três helicópteros com capacidade para transportar até 1.200 litros de água, drones equipados com câmeras térmicas para mapeamento e monitoramento, além de modernos equipamentos como motobombas portáteis, abafadores, bombas costais, tanques flexíveis de 25 mil litros, motosserras, sopradores, kits de combate em montanha e barracas de campanha. Em breve, o efetivo contará também com mais 10 kits de combate a incêndio florestal e um tanque rígido com bomba e mangote de 30 metros.

A ação dessa semana contou com o uso de ferramentas manuais, como enxadas e foices, além da aplicação de um aceiro negro a partir de queima controlada, técnica utilizada para criar barreiras que impedem o avanço do fogo.

“Com iniciativas como a que realizamos no Morro do Elefante, reafirmamos nosso compromisso com a preservação ambiental, a segurança da população e a importância de atuar de forma integrada com nossos parceiros para reduzir os impactos dos incêndios florestais em todo o Estado do Rio de Janeiro”, declarou o Secretário de Estado de Defesa Civil e Comandante do CBMERJ Tarciso Salles.

Situado na zona de amortecimento, o Morro do Elefante abriga uma densa vegetação de Mata Atlântica em contato direto com capinzais altamente inflamáveis, o que aumenta a vulnerabilidade a incêndios provenientes da zona urbana próxima à Estrada Grajaú-Jacarepaguá.

O relevo da região, aliado à presença de capim, favorece a propagação rápida das chamas, tornando essencial a adoção de medidas preventivas para proteger a vegetação nativa.

“Em um cenário de mudanças climáticas e crescente pressão urbana sobre áreas de conservação, ações integradas com os demais órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) são fundamentais para reduzir o risco de incêndios florestais de grandes proporções, protegendo tanto o ecossistema quanto as comunidades do entorno”, afirmou o comandante do 1º GSFMA, Ten Cel BM Luiz Diogo.