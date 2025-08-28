Com show gratuito, Diogo Nogueira é a principal atração da Feira do Amor em BM

Barra Mansa – O cantor Diogo Nogueira já está confirmado como principal atração do primeiro dia da tradicional Feira do Amor, que será realizada em Barra Mansa nos dias 05, 06 e 07 de setembro. O evento, com entrada gratuita, acontecerá no Parque da Cidade e promete atrair grande público com shows, além de promover a solidariedade, já que a renda das barracas será destinada a diversas entidades filantrópicas do município.

Para alinhar detalhes da estrutura, uma reunião foi realizada na tarde desta quinta-feira (28), na Aciap, no Centro. Entre os presentes estavam o presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda; o secretário municipal de Comunicação Social, Diego Raffide; o subsecretário de Relações Institucionais e Governança Corporativa, Júlio Esteves; e representantes de entidades como Apae de Barra Mansa, Comunidade Santa Rita de Cássia, Comunidade Santa Rosa de Lima, Comunidade Semeando Amor, Doando Amor, Grupo Acolher, Projeto Amigos que Ajudam, Projeto de Mãos Dadas e SOS Barra Mansa.

Segundo Alexandre Caneda, a festa será uma grande oportunidade de unir entretenimento e solidariedade.

“A Feira do Amor já é tradicional em Barra Mansa e neste ano teremos como grande atração o show de Diogo Nogueira na sexta-feira, 05 de setembro. Para maior conforto do público, decidimos transferir o evento da Avenida Roosevelt Brasil para o Parque da Cidade. Teremos barracas de comidas típicas, shows regionais nos três dias, além de brinquedos e feira de economia criativa”, afirmou Caneda.

A Feira do Amor é organizada em parceria entre a Prefeitura de Barra Mansa (Fundação Cultura e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação), Aciap, CDL, Sesc e Sicomércio.

Serviço

Feira do Amor – Barra Mansa

Data: 05, 06 e 07 de setembro

Local: Parque da Cidade

Entrada gratuita