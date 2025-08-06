Coro Municipal de Itatiaia faz retorno nesta quinta (7)

Itatiaia – O Coro Municipal de Itatiaia fará sua pré-estreia nesta quinta-feira (7), às 19h30, na Igreja Batista de Itatiaia, no Centro. A apresentação, aberta ao público, marca o retorno oficial do grupo que esteve desativado por cerca de 10 anos. A volta aos ensaios aconteceu em março deste ano, na Casa da Cultura.

No repertório, duas peças clássicas serão interpretadas, Gloria, do compositor italiano Antônio Vivaldi, escrita em Veneza no início do século XVIII e Sanctus, composta em 1991 pelo norte-americano John Leavitt. Os arranjos da apresentação misturam tradição e sensibilidade.

Atualmente, o Coro é formado por 24 integrantes e está sob a regência da maestrina Sara Venâncio, que destaca o compromisso e a evolução do grupo ao longo dos últimos meses.

“A música coral tem o poder de reunir pessoas, construir laços e emocionar. Esta apresentação é fruto de muito empenho e dedicação dos nossos cantores, e estamos felizes por dividir esse momento com a comunidade. Estão todos convidados para participar desse momento especial”, disse a maestrina.

Inscrições abertas para novos integrantes

Aqueles que desejarem integrar o Coro Municipal de Itatiaia podem se inscrever na Casa da Cultura, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. As inscrições estão abertas para pessoas a partir de 15 anos, mediante apresentação de foto 3×4, cópia do RG e comprovante de residência.

Os ensaios acontecem todas as quartas-feiras, às 19h15. A Casa da Cultura fica na Rua Antônio Gomes de Macedo, nº 331, Centro.

Serviço

Pré-estreia do Coro Municipal de Itatiaia

Igreja Batista de Itatiaia

Quinta-feira (7) – 19h30

Evento gratuito e aberto ao público