Costa Verde participa da 6ª Conferência Estadual das Cidades

Costa Verde – Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty irão participar da 6ª Conferência Estadual das Cidades, marcada para os dias 11, 12 e 13 de agosto, na ExpoRio, na Cidade Nova – Centro do Rio. O evento reúne sociedade civil, gestores públicos, movimentos sociais e especialistas para debater propostas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável e à gestão integrada. As inscrições para o público geral, como observadores, estão abertas até 8 de agosto pelo link.

Marcada por uma das maiores biodiversidades do estado, forte vocação turística e desafios relacionados à urbanização em áreas de morro e mar, a região apresenta propostas que refletem sua realidade territorial e social.

As discussões nas conferências municipais abordaram temas como a integração das políticas públicas entre os municípios, o fortalecimento da gestão ambiental, a ampliação da regularização fundiária e o planejamento urbano voltado para áreas de risco e comunidades tradicionais. Também foram debatidas estratégias para garantir serviços básicos de qualidade, preservar os recursos naturais e prevenir desastres associados às mudanças climáticas.

“A conferência é um processo de construção coletiva para cidades mais humanas, resilientes e conectadas com as necessidades de quem vive no local. Também é uma oportunidade de fortalecer as políticas públicas da região e garantir que as decisões sobre mobilidade, moradia e resiliência tenham a cara e a voz da população”, disse o governador Cláudio Castro.

As propostas agora seguem para a Conferência Estadual, onde serão organizadas e escolhidas para representar o Rio de Janeiro na Conferência Nacional das Cidades. Também serão eleitos os novos membros do Conselho Estadual das Cidades.

“A Costa Verde tem uma riqueza natural que exige políticas sensíveis ao território e às suas comunidades. Planejar com o meio ambiente e com a população é o único caminho para um futuro sustentável”, afirma Douglas Ruas, secretário de Estado das Cidades e presidente do Conselho Estadual das Cidades.