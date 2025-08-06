quarta-feira, 6 agosto 2025
Defesa Civil realiza intervenção preventiva na Ponte Miguel Couto, em Resende

Intervenção contou com o apoio da equipe de Vargem Grande, integrada à Secretaria Municipal de Obras

by alice couto

Foto: Divulgação

Resende – A Defesa Civil de Resende realizou, nesta quarta-feira (6), uma ação preventiva na Ponte Miguel Couto, sobre o Rio Paraíba do Sul. A intervenção contou com o apoio da equipe de Vargem Grande, integrada à Secretaria Municipal de Obras, e teve como objetivo a remoção de vegetação que se acumulava nos pilares da estrutura.

De acordo com a Defesa Civil, o acúmulo de vegetação nos pilares representa um risco estrutural, por contribuir para o aumento do esforço sobre os apoios e para a ocorrência de erosões no leito do rio, o que pode comprometer a estabilidade da ponte ao longo do tempo. Por isso, a intervenção foi considerada estratégica.

A ação faz parte de um conjunto de medidas de prevenção e manutenção realizadas periodicamente no município. Segundo o órgão, essas ações têm como base o plano de trabalho definido para reduzir riscos de desastres, com foco na prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação.

