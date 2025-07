Dire Straits em BM: Venda de ingressos começa neste domingo (20)

Barra Mansa – A banda britânica Dire Straits passará por Barra Mansa no dia 16 de novembro de 2025. O show, que acontece no Parque da Cidade, terá a abertura da venda de ingressos a partir deste domingo (20), a partir das 19h, exclusivamente pelo site www.blueticket.com.br. Os lugares são limitados, e a expectativa de alta procura é confirmada pelo histórico da turnê. Na cidade de Juiz de Fora (MG), os ingressos se esgotaram em apenas três horas após o início das vendas.

O público terá à disposição diversos setores, com assentos cobertos e numerados. São eles:

•Mesas Diamante (4 pessoas): com assentos individuais e visão privilegiada;

•Mesas Ouro (4 pessoas): assentos individuais com excelente localização;

•Mesas Prata (4 pessoas): conforto e ótima visibilidade do palco;

•Mesas Bronze (4 pessoas): experiência garantida com acesso coberto;

•Bistrôs Laterais (2 pessoas): opção mais intimista, ideal para casais;

•Arena: localizada ao fundo do setor de mesas, para quem prefere curtir de pé, com uma vista ampla do espetáculo.

A Dire Straits Legacy é formada por músicos que integraram diferentes fases da banda britânica Dire Straits, levando aos palcos uma experiência musical com repertório clássico e produção de nível internacional.

Serviço

Show: Dire Straits Legacy – South American Tour 2025

Local: Parque da Cidade – Barra Mansa

Data: 16 de novembro de 2025 (sábado)

Horário: A confirmar

Início das vendas: Domingo (20), às 19h, exclusivamente em www.blueticket.com.br