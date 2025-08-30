Durante patrulhamento, PM apreende cocaína em Paty do Alferes

Paty do Alferes – Policiais Militares da 2ª Cia do 10º BPM apresentaram, na sexta-feira (29), à 96ª DP, 56 papelotes de cocaína que foram apreendidos durante uma ação da companhia no bairro Arcozelo, em Paty do Alferes.

Os agentes estavam em patrulhamento e, ao entrarem na rua 14, perceberam uma movimentação típica de tráfico de drogas. No local, observaram a ação de algumas pessoas e de um homem que seria o responsável pela venda de drogas no local.

Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas todos fugiram. No entanto, os pms conseguiram apreender drogas que foram abandonadas durante a fuga. De acordo com a polícia, os papelotes de cocaína tinha a inscrição de uma facção criminosa