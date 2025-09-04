Em VR, 12 estudantes são premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática

Volta Redonda – A rede municipal de ensino de Volta Redonda conquistou 12 medalhas na 19ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática, referente ao ano de 2024. O evento de entrega dos prêmios foi realizado na quarta-feira (3), no Colégio Notre Dame, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e reuniu mais de 1,4 mil estudantes de 617 escolas.
Os medalhistas são de seis unidades de ensino da SME e da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).
Do Colégio Getúlio Vargas, foram premiados os alunos Samuel Guedes de Andrade Silva (bronze regional), Miguel Fartes de Almeida Reis (bronze regional), Ana Luiza Moraes de Oliveira (bronze regional) e Isabella Lopes Matosinhos (bronze nacional e regional). Lucca Viana Pega, da Escola Municipal Tocantins, recebeu o bronze regional.
Nicollas Bryan de Castro Noronha (bronze nacional e prata regional) e Alicia Machado Costa (bronze regional), da Escola Municipal Dr. João Paulo Pio de Abreu; Davi Damazio de Almeida (bronze nacional e regional) e Lucas Gabriel Duarte Sales de Souza (bronze regional), da Escola Municipal Paulo VI; Yasmim Braga de Oliveira Paiva (bronze regional) e Cauã Prudente Fonseca (bronze regional), do Colégio Professora Themis de Almeida Vieira; e Arthur Pagnozzi da Fonte (bronze regional), da Escola Municipal Emiliana Marcondes Casagrande.
O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, parabenizou os alunos pela conquista e ressaltou que, a cada ano, as escolas da rede municipal têm diversos estudantes premiados com medalhas na OBMEP.
“Esse resultado evidencia a qualidade do ensino oferecido, o incentivo ao gosto pela Matemática e o apoio fundamental das famílias”, afirmou.