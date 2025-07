Estado do Rio promove Olimpíada Digital para estudantes

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ) vai promover a terceira edição da Olimpíada Digital. A competição é um game educacional, com dinâmica de engajamento, que oferece jornadas de aprendizagem curtas sobre as transformações do mundo. Para participar e ganhar prêmios, as unidades escolares públicas estaduais e municipais, além de instituições sociais, podem fazer as inscrições até o dia 31 de agosto.