Exapicor terá dia de programação católica, em Resende

Evento contará com a presença do bispo diocesano Dom Luiz Henrique e com a imagem peregrina de São Miguel Arcanjo no dia 30 de setembro

by alice couto

Foto: Douglas Pacheco (Arquivo)

Resende – A 56ª edição da Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de Resende, a EXAPICOR 2025, acontece de 26 de setembro a 5 de outubro, na Área de Exposições de Resende, com shows nacionais, feira de negócios, atrações locais e um dia completo com programação católica. 

As atrações da programação católica serão no dia 30 de setembro, a partir das 18h, e vão contar com participação das frentes religiosas: Renovação Carismática Católica (RCC), Brilho Sagrada Família, Seminário Diocesano, Movimentos e padres do vicariato. O dia de festa vai contar, inclusive, com a presença do bispo diocesano Dom Luiz Henrique e com a peregrinação da imagem de São Miguel Arcanjo. 
 
“A Exapicor é um evento muito aguardado pela população e recebe visitantes de vários locais. É uma festa gratuita e, além de oportunizar cultura e lazer aos moradores, ainda movimenta a economia municipal. Estamos muito felizes pelo dia de programação católica, no qual teremos shows, consagração, adoração e um ótimo momento de comunhão, que nos lembra da importância de fazermos o bem e conviver em harmonia. Esperamos que seja um dia de muitas bençãos na 56ª EXAPICOR”, disse o prefeito, Tande Vieira. 
 
A programação começa com o santo terço com a Comunidade Olhar Misericordioso, às 18h, seguido do show de abertura com a banda Anjos da Rua. Mais tarde, às 19h30, a apresentação será de Adriana Arydes. Às 21h, será a vez de uma adoração e ato de consagração da cidade à São Miguel Arcanjo. Quem encerra a programação é Tony Alysson, que sobe ao palco às 21h30. 
 
“A retomada da Noite de Evangelização Católica na Exapicor é motivo de grande alegria. Esta tradição, presente nas antigas festas da cidade, sempre foi um momento de fé e espiritualidade, em sintonia com a nossa história marcada pela devoção a Nossa Senhora da Conceição. Queremos que seja mais do que um evento: um verdadeiro momento de fé, unidade e esperança para toda a cidade. Que todos venham com o coração aberto para viver esta noite de graça, de louvor e de comunhão, celebrando nossa história à luz da fé e renovando o compromisso cristão de construir uma sociedade mais fraterna e solidária”, completou o padre. 
 
Além da programação católica, a 56ª EXAPICOR já tem artistas nacionais confirmados como atrações de outros dias de festa. Até o momento, Sorriso Maroto (26 de setembro), Glória Groove (27 de setembro), Orochi (5 de outubro) e Mari Fernandez (4 de outubro) já foram confirmados pela gestão municipal, através das redes sociais. Os nomes continuam sendo divulgados nos próximos dias. 
 
Programação do dia 30 de setembro:  
 
– 18h: Santo terço com a Comunidade Olhar Misericordioso  
– 18h30: Show de abertura com a banda Anjos da Rua  
– 19h30: Adriana Arydes  
– 21h: Adoração e ato de consagração da cidade à São Miguel Arcanjo 
– 21h30: Tony Alysson

