FBG garante transporte para jovens no Desfile de 7 de Setembro em VR

Volta Redonda – Neste domingo (7), cerca de 750 crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 17 anos, atendidos pelo programa FBG na Comunidade, da Fundação Beatriz Gama (FBG), terão transporte gratuito para participar do Desfile de 7 de Setembro em Volta Redonda. A iniciativa conta com o apoio da Viação Cidade do Aço, que firmou parceria com a prefeitura em 2024.

O gestor operacional e comercial da empresa, Carlos Alberto de Almeida, citou que a parceria teve início com a disponibilização do transporte para o time Master do Voltaço, como cortesia, tendo continuidade nesta ação com as crianças de adolescentes da FBG.

“Será uma ação de grande valia, que vai estreitar ainda mais essa parceria, pela qual carregamos o nome da cidade para o Brasil, e participando de eventos importantes para a prefeitura”, frisou Carlos Alberto.

A Viação Cidade do Aço vai disponibilizar entre 13 e 15 ônibus de sua frota para transportar as crianças e adolescentes até o bairro Aterrado, onde ocorrerá o desfile. Os veículos vão partir de diversos pontos da cidade, onde são realizados os programas e atividades desenvolvidos pela Fundação Beatriz Gama: Açude II e IV, Roma I e II, Santa Cruz, Vila Rica-Três Poços, Ponte Alta, Fazendinha, Volta Grande, Retiro, Eucaliptal, Sessenta, Nova Primavera e Água Limpa.

Para o presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, a parceria é fundamental para que os jovens atendidos pela fundação tenham total comodidade e segurança para participar do evento.

“Nossas crianças e adolescentes estão empolgados em participar do desfile, que já é uma tradição em Volta Redonda. E vamos conseguir levar jovens de todos os nossos projetos, promovendo um dia diferente e especial para eles. Agradeço à Viação Cidade do Aço pela parceria que está beneficiando famílias inteiras”, afirmou Vitor Hugo.

O prefeito Antônio Francisco Neto agradeceu à empresa pela parceria com o município, que, além de ajudar em importantes eventos, valoriza e leva o nome de Volta Redonda para o país.

“Gratidão é a palavra. A Cidade do Aço, que já carrega em seu nome uma das características da nossa cidade, tem sido uma parceira do município e agradeço por acreditarem e investirem em ações como essa, que beneficiam quem mais precisa”, afirmou Neto.

FBG na Comunidade

O FBG na Comunidade é responsável por quatro importantes escolas no munícipio: a Escola Municipal de Hipismo (EMHVR), na Ilha São João; a Escola de Skate, que acontece nos bairros Volta Grande, Vila Mury e Água Limpa; a Escola de Tênis, que está inserida em mais de oito polos no município, levando esporte e lazer para escolas integrais; e a Escola de Beach Tênis, no bairro Aterrado.

Além dessas atividades, o FBG na Comunidade apoia outros projetos sociais e comunitários nos bairros: Santa Cruz (Ingá II) com aulas de Jiu Jitsu; Ponte Alta (249), Volta Grande I e II, Fazendinha e Vila Rica/Três Poços com futebol e futsal; Açude II, Açude IV, Santa Cruz (Morro do Urubu) e Roma com futebol de campo; Colorado (Três Poços) com atividades socioeducativas e Cheerleading (Líder de Torcida); e ainda no Centro Comunitário Irmã Elizabeth Alves, no Roma I, com aulas de dança, capoeira, teatro e cursos de trancista e barbeiro.

O projeto atua com aproximadamente 1.400 crianças e adolescentes com faixa etária de 6 a 17 anos, que participam das atividades no contraturno à escola.