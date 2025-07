FERJ sorteia confrontos de estreia da série B2 do Estadual

Estado do Rio – A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) definiu, nesta quarta-feira (30), o regulamento e sorteou a tabela da Série B2 Estadual de Profissionais. Ao todo, serão 9 clubes, com data da estreia prevista para o dia 14 de setembro. O regulamento será o mesmo da última edição, com todos jogando contra todos em turno único e os quatro melhores se classicando para as semifinais, com os confrontos na seguinte ordem: 1º x 4º e 2º x 3º.

O Barra Mansa estreia contra o Macaé. As duas equipes finalistas garantem o acesso para a Série B1, em 2026. Já a última colocada da Taça Maracana será rebaixada para a Série C, no próximo ano.